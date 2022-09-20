«Важно перенастроить мозг». Как безболезненно бросить курить?

О здоровом образе жизни говорят все и всюду. Кажется, что он уже возведен в культ, это просто какой-то тренд нашего времени. Но беречь здоровье на самом деле не так уж просто. Одной из больших проблем современного общества являются вредные привычки. О том, почему моментально приживаются и закрепляются за нами и как не стать врагом самому себе, поговорили в ток-шоу «Точки над i». «Я не буду страдать от того, что откажусь от этой вредной привычки» Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Очень много в интернете способов бросить курить. Мне интересно, какие использовали способы наши герои: самоотвлечение, самообман, переход на какие-то другие вредные привычки?

Тимур Пряхин, музыкант, автор-исполнитель:

Очень просто. Во-первых,важно перенастроить мозг и понять, что, если ты действительно хочешь бросить вредную привычку, надо, перенастроить мозг, что все, мне это мешает. Я не буду страдать от того, что откажусь от этой вредной привычки. Я почувствую себя лучше. Наталья Надольская:

Вы не использовали эти пластыри? Жвачки какие-то есть тоже – переходный период. Тимур Пряхин:

Нет, ни пластыри, ни жвачки. Мы читали книги Алена Кара, слушали эти аудиозаписи. Они тоже помогают перенастроить мозг, чтобы не использовать, не настраивать метод силы воли и так далее. Фишка в том, что эти книги и записи тебе не помогут, если ты твердо не решишь, что я не хочу. Второй момент. Очень полезно это чем-то подменить, заменить, увлечься тем, что принесет тебе удовольствие. «Зависимость рассчитана ровно настолько, насколько я считаю себя зависимым человеком»

Дмитрий Куприянюк, «Минчанин года-2022»:

Сама цель у человека присутствует. Слыша слова Тимура, что если цель поставлена, то можно бросить. Мне кажется, зависимость рассчитана ровно настолько, насколько я считаю себя зависимым человеком. Я общался с другом, он курил порядка, наверное, семи или восьми лет. Мы просто в общении. Я говорю: «Почему ты куришь? Бросай». Просто это был диалог. Он говорит: «Я могу завтра бросить». Я говорю: «Давай». Он действительно бросил, по сей день не курит. Просто состояние какой-то самоцели. Вторая есть, опять же, сторона: тем не менее в мире рост курильщиков. Я даже посмотрел какую-то статистику в интернет-ресурсах, увидел цифры, что на сегодня порядка более миллиарда заядлых курильщиков, не те любители, которые курят по праздникам или каким-то особым датам, а которые ежедневно употребляют большое количество сигарет. Одна из публикаций была о том, что в Российской Федерации, если еще в 80-х годах число сигарет было 200 миллиардов, сегодня – это 400 миллиардов. Хотя мы сегодня все обсуждаем и понимаем вред, который наносит организму. Наверное, более 4 тысяч химических веществ содержится. Не только вред организму, но и бюджету