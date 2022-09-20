«Важно перенастроить мозг». Как безболезненно бросить курить?
О здоровом образе жизни говорят все и всюду. Кажется, что он уже возведен в культ, это просто какой-то тренд нашего времени. Но беречь здоровье на самом деле не так уж просто. Одной из больших проблем современного общества являются вредные привычки. О том, почему моментально приживаются и закрепляются за нами и как не стать врагом самому себе, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
«Я не буду страдать от того, что откажусь от этой вредной привычки»
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Очень много в интернете способов бросить курить. Мне интересно, какие использовали способы наши герои: самоотвлечение, самообман, переход на какие-то другие вредные привычки?
Тимур Пряхин, музыкант, автор-исполнитель:
Очень просто. Во-первых,важно перенастроить мозг и понять, что, если ты действительно хочешь бросить вредную привычку, надо, перенастроить мозг, что все, мне это мешает. Я не буду страдать от того, что откажусь от этой вредной привычки. Я почувствую себя лучше.
Наталья Надольская:
Вы не использовали эти пластыри? Жвачки какие-то есть тоже – переходный период.
Тимур Пряхин:
Нет, ни пластыри, ни жвачки. Мы читали книги Алена Кара, слушали эти аудиозаписи. Они тоже помогают перенастроить мозг, чтобы не использовать, не настраивать метод силы воли и так далее. Фишка в том, что эти книги и записи тебе не помогут, если ты твердо не решишь, что я не хочу. Второй момент. Очень полезно это чем-то подменить, заменить, увлечься тем, что принесет тебе удовольствие.
«Зависимость рассчитана ровно настолько, насколько я считаю себя зависимым человеком»
Дмитрий Куприянюк, «Минчанин года-2022»:
Сама цель у человека присутствует. Слыша слова Тимура, что если цель поставлена, то можно бросить. Мне кажется, зависимость рассчитана ровно настолько, насколько я считаю себя зависимым человеком. Я общался с другом, он курил порядка, наверное, семи или восьми лет. Мы просто в общении. Я говорю: «Почему ты куришь? Бросай». Просто это был диалог. Он говорит: «Я могу завтра бросить». Я говорю: «Давай». Он действительно бросил, по сей день не курит. Просто состояние какой-то самоцели. Вторая есть, опять же, сторона: тем не менее в мире рост курильщиков. Я даже посмотрел какую-то статистику в интернет-ресурсах, увидел цифры, что на сегодня порядка более миллиарда заядлых курильщиков, не те любители, которые курят по праздникам или каким-то особым датам, а которые ежедневно употребляют большое количество сигарет. Одна из публикаций была о том, что в Российской Федерации, если еще в 80-х годах число сигарет было 200 миллиардов, сегодня – это 400 миллиардов. Хотя мы сегодня все обсуждаем и понимаем вред, который наносит организму. Наверное, более 4 тысяч химических веществ содержится.
Не только вред организму, но и бюджету
Дмитрий Куприянюк:
Мы говорим о вреде. Плюс это, мне кажется, не только вред организму, вред какому-то бюджету, потому что это сейчас стоимость. Все эти элементы гаджетов – тоже такое: быть в ногу со временем. Ощущение – самообман по факту получается. Это как те же планшеты. Нам же проще не сходить в библиотеку, а посмотреть в интернете какую-то информацию. То есть это уже переросло в какую-то комфортную обстановку. Поэтому электронные сигареты, мне тоже кажется, я не специалист, более на длительный, наверное, какой-то период. Они у тебя всегда под рукой в любой время суток. Такой элемент, знаете, как хорошие, дорогие часы. Я уже тоже смотрю, у ребят появляются достаточно дорогие электронные сигареты. Тоже, наверное, зависит от какого-то своего статуса. Опять же, привычка: тут тоже давайте, наверное, разграничим, потому что мы всегда почему-то, когда слышим слово «привычка» – стереотип – это плохо. Но у нас же есть хорошие привычки, правильно? Мы же встаем по утрам, чистим зубы – это хорошая привычка. Никто не говорит, почему мы чистим зубы. Мы занимаемся спортом – это хорошая привычка. Опять же, если это все в меру, в каких-то рамках.
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