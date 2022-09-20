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Белорусы готовятся к экспедиции в Антрактиду – что будут изучать?

20 сентября 2022 18:36
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Новости Беларуси. Белорусские полярники готовятся к 15-й антарктической экспедиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В самую южную точку земного шара они отправятся в конце октября.  

Белорусы готовятся к экспедиции в Антрактиду – что будут изучать?-1

В Антарктиде уже несколько лет работает наша станция. За это время сделано не одно важное научное открытие. Например, обнаружены бактерии, которые умеют перерабатывать нефть. Активно сотрудничают белорусы и с российскими коллегами. Среди совместных проектов – наблюдение за изменением климата и очищение окружающей среды.  

Белорусы готовятся к экспедиции в Антрактиду – что будут изучать?-4

Александр Клепиков, начальник Российской антарктической экспедиции:
Тема о микропластике в океане. И вот мы начали тоже проводить исследования, сбор этого микропластика. И анализ в разных районах океана вокруг Антарктики. Потому что он сильно влияет на экосистему.  

Белорусы готовятся к экспедиции в Антрактиду – что будут изучать?-7

В составе нынешней экспедиции – 12 человек. Некоторые уже бывали на ледяном материке, но есть и те, кто туда отправится впервые. На случай форс-мажора подготовлены и дублеры. Все полярники прошли тщательный отбор по здоровью, проверяют их и на стрессоустойчивость. Ведь долгое время им придется провести в замкнутом пространстве.  

Белорусы готовятся к экспедиции в Антрактиду – что будут изучать?-10

Владимир Гусаков, председатель президиума НАН:  
По сути дела, экспедиция готова. Уже готова, и каждый знает свои функции, обязанности. Сейчас ведь люди проходят медицинские обследования, чтобы были здоровы. И не было проблем, не возникало. Хотя в экспедицию включаются и врачи. Там включаются люди разных специальностей: повара, врачи, специалисты, которые проводят конкретные исследования по направлениям. Ну и в общем, большой объем работы. Но мы стараемся здесь все возможное, все возможности для нормальной эффективной работы.  

Белорусы готовятся к экспедиции в Антрактиду – что будут изучать?-13

За время 15-й антарктической экспедиции белорусские полярники проведут целый ряд научных изысканий. В частности, изучат возможности развития сельского хозяйства в условиях вечной мерзлоты, исследуют морские и пресноводные экосистемы. В планах также комплексный наземный спутниковый мониторинг атмосферы и наблюдение за ультрафиолетовой радиацией в Антарктике.  

# Антарктида # общество # Александр Клепиков # Владимир Гусаков # Фотофакт

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