Селфи-репортаж с Южного полюса! Как белорусские полярники живут и работают на просторах Антарктиды?
Пламенный привет от наших полярников. Буквально в эти минуты они бороздят просторы Антарктиды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И это не просто научное увлечение, а элемент национальной безопасности. Готовят почву для экспериментов и открытий, но во льдах и снегах далекого континента думают и грустят о родине.
Селфи-репортаж о жизни на южном полюсе земли.
Алексей Гайдашов, начальник белорусской антарктической экспедиции:
Здравствуйте, дорогие друзья. Команда белорусской антарктической экспедиции с самого холодного континента земли рада приветствовать зрителей программы «Неделя» «Столичного телевидения».
Это уже 15-я по счету антарктическая экспедиция в истории нашей страны. Всего лишь 54 государства входят в систему Договора об Антарктике. Это, в основном, ведущие, крупнейшие мировые экономики.
Основные направления нашей научной деятельности в Антарктике – это изучение глобальных климатических изменений, изучение физики атмосферы. Мониторинг озонового слоя, биологические, микробиологические исследования. Геофизика, геология.
Алексей Гайдашов:
С 2006 по 2015 год наша работа в Антарктике проходила поистине в спартанских условиях. Штатный состав экспедиции состоял из двух, трех, четырех, редко – пяти человек. Проживали и проводили научные исследования в ветхих сооружениях, оставшихся на полевой базе «Гора Вечерняя» еще с советских времен.
В некоторых случаях, чтобы попасть в здание, приходилось делать специальные лазы в кровле. Вот такого плана. И как в шахты, как шахтеры спускаться вниз. В 2013 году произошел коренной перелом.
По инициативе Национальной академии наук было принято решение о строительстве собственной национальной исследовательской инфраструктуры в Антарктике.
В 2015 году здесь, на земле Эндерби в Антарктике, появился первый объект Белорусской антарктической станции. Лабораторно-жилой модуль. С тех пор прошло семь лет.
За это время создана первая очередь белорусской антарктической инфраструктуры, включающей в себя около 10 служебно-жилых зданий, современных научных лабораторий, технологические объекты, системы жизнеобеспечения, современные средства связи.
Алексей Гайдашов:
Достаточно обширный парк транспортной техники современной, которая позволяет проводить научные исследования. Это государственная политика, которая опирается на видение перспективы. Мы не смотрим под ноги, мы не смотрим на завтрашний день, мы смотрим вперед, мы смотрим на дальнюю перспективу, и это правильно.
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