Селфи-репортаж с Южного полюса! Как белорусские полярники живут и работают на просторах Антарктиды?

Пламенный привет от наших полярников. Буквально в эти минуты они бороздят просторы Антарктиды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И это не просто научное увлечение, а элемент национальной безопасности. Готовят почву для экспериментов и открытий, но во льдах и снегах далекого континента думают и грустят о родине. Селфи-репортаж о жизни на южном полюсе земли.

Алексей Гайдашов, начальник белорусской антарктической экспедиции:

Здравствуйте, дорогие друзья. Команда белорусской антарктической экспедиции с самого холодного континента земли рада приветствовать зрителей программы «Неделя» «Столичного телевидения».

Это уже 15-я по счету антарктическая экспедиция в истории нашей страны. Всего лишь 54 государства входят в систему Договора об Антарктике. Это, в основном, ведущие, крупнейшие мировые экономики.

Основные направления нашей научной деятельности в Антарктике – это изучение глобальных климатических изменений, изучение физики атмосферы. Мониторинг озонового слоя, биологические, микробиологические исследования. Геофизика, геология.

Алексей Гайдашов:

С 2006 по 2015 год наша работа в Антарктике проходила поистине в спартанских условиях. Штатный состав экспедиции состоял из двух, трех, четырех, редко – пяти человек. Проживали и проводили научные исследования в ветхих сооружениях, оставшихся на полевой базе «Гора Вечерняя» еще с советских времен.

В некоторых случаях, чтобы попасть в здание, приходилось делать специальные лазы в кровле. Вот такого плана. И как в шахты, как шахтеры спускаться вниз. В 2013 году произошел коренной перелом.

По инициативе Национальной академии наук было принято решение о строительстве собственной национальной исследовательской инфраструктуры в Антарктике.

В 2015 году здесь, на земле Эндерби в Антарктике, появился первый объект Белорусской антарктической станции. Лабораторно-жилой модуль. С тех пор прошло семь лет.

За это время создана первая очередь белорусской антарктической инфраструктуры, включающей в себя около 10 служебно-жилых зданий, современных научных лабораторий, технологические объекты, системы жизнеобеспечения, современные средства связи.