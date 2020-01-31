Систему залпового огня «Флейта» и другие новинки белорусского военпрома представили в Минске
Новости Беларуси. В Минске представили реактивную систему залпового огня «Флейта». Быстрая и маневренная новика – настоящее украшение выставки Госвоенпрома, где 31 января представили и отечественные беспилотники, и станции спутниковой связи, и роботизированные комплексы – всего полторы сотни образцов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оборонные премьеры в репортаже Евгения Пустового.
Евгений Пустовой, корреспондент:
«Флейта» – можно сказать, белорусский аналог легендарной «Катюши». Вооружение очень новое, поэтому его зачехлили, чтобы лишние глаза не увидели.
В этом году наша оборонка подготовила новинку для силовиков – антитеррористический барьер.
Для госвоенпрома это звездный час: все новинки оборонки под прицелом больших «звезд». Госсекретарь, руководители всех ведомств цвета хаки. Особенно внимателен Виктор Хренин. Министерский портфель в его руках появился недавно.
В 2020 году предприятия оборонного сектора удивили даже армейских сторожил. И дома, и далеко за пределами страны.
Роман Головченко, председатель Госкомвоенпрома Беларуси:
Мы очень много сделали для оснащения войск связи. Причем это уже абсолютно новые системы, которые способны не только принимать сигналы, так скажем, у земной поверхности, в тропосфере, но мы уже работаем со спутниковыми каналами связи, обладающими высокой пропускной способностью, высокой защищенностью. На выставке представлена целая линейка станций связи, которые принимают сигнал с белорусского спутника «Белинтерсат».
За спиной руководителя ведомства – макеты машин, которые являются маяком на радаре интересов многих иностранных конкурентов. Не могут повторить.
Валерий Гордей, заместитель директора по радиоконтролю и РЭБ «КБ Радар»:
Мы провели множество испытаний в разных странах, на которых мы показали нашу эффективность. И во многих странах мы победили в конкурсах на лучшую систему борьбы с беспилотниками.
Евгений Пустовой:
На внешних рынках отечественная оборонка расправляет свои плечи. Или так, применительно к беспилотникам, и антенны, что касается радиоэлектронной борьбы и систем связи.
Этими системами технику оснащают вот на этом предприятии. Недавно модернизированном. В цеху еще краской пахнет, а портфель заказов сформирован аж на три года вперед. Теперь «Агат» заиграл новыми гранями возможностей.
Николай Балигатов, генеральный директор «Агат – электромеханический завод»:
У нас появилось новое технологическое оборудование. Если на старых станках у нас работали для заготовки техники и других изделий две-три смены, то мы за одну-две смены выпускаем на два-три комплекта каких-то изделий.
Новинки или модернизированные успешные образцы выставляют ежегодно, попробуй удивили. Но, чтобы остаться в армейском тренде и с портфелями заказов, необходимо опережать самих себя.
Алексей Бевзюк, первый заместитель директора по информационным технологиям ОАО «АГАТ-системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления»:
В цифровом мире сейчас все очень быстро развивается. Если раньше комплексы были способны работать 10 лет, и они были востребованы, то сейчас это три, пять максимум лет.
Радиорелейные станции, связанные с тропосферой, «Кайманы» и «Волоты» с интеллектом – всего 1100 таких единиц лишь за 2019 год появились в войсках. А наши бойцы получили 12 тысяч современных средств индивидуальной защиты, от бронежилета до раций.
«Ой, как тяжело». Девушка примеряет на себя 66-килограммовый костюм сапёра
На очереди свои автоматы (или, правильнее сказать, карабины).
Олег Тупик, заместитель начальника отдела «БСВТ – новые технологии»:
Очень хорошая развесовка, я его легко держу одной рукой. Если я, допустим, в бою получаю ранение в левую руку (кисть, предплечье, плечо), левая рука не будет работать – не страшно. Главное, чтобы я был в сознании, и я смогу работать одной рукой за счет этой хорошей развесовки. Ствол не касается земли, соответственно, не забивается. Это большой плюс, не приводит к раздутию и разрыву канала ствола, травмированию и ранению стрелка.
Кстати, стрелковое оружие с маркировкой «Сделано в Беларуси». Свои патроны в том числе выпускаются на площадях Оршанского региона. Так Госвоенпром выполняет сразу два поручения Президента.
Роман Головченко:
Предприятия работают стабильно. Имеющиеся портфели заказов даже превосходят производственные мощности. Зарплата хорошая платится. Это тоже достаточно большой кусок работы. В том числе многие из изделий, которые здесь представлены – станции связи, комплексной связи – произведены в Оршанском регионе.
«Пристреляться» к созданию своего автоматического оружия можно. Но это производство должно быть еще и эффективным. Это поручение глава государства дал более года назад.
Евгений Пустовой:
Наша «оборонка» прошла тяжелый, как говорится, боевой путь. В начале 90-х танковые заводы производили телеги и кастрюли, чтобы выжить. Сдержать удар получилось благодаря личному контролю Верховного. Сейчас мы держим не только сухой порох, но и, образно говоря, наш порох.
В ближайшей перспективе – свои патроны и летные испытания ракеты для белорусского БУКа. А армейскую симфонию зенитно-ракетных комплексов дополнила «Флейта». В итоге система оперативно-тактического сдерживания заиграла новыми тонами. С таким арсеналом вряд ли кому-то захочется играть нам на нервах.