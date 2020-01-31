Систему залпового огня «Флейта» и другие новинки белорусского военпрома представили в Минске

Новости Беларуси. В Минске представили реактивную систему залпового огня «Флейта». Быстрая и маневренная новика – настоящее украшение выставки Госвоенпрома, где 31 января представили и отечественные беспилотники, и станции спутниковой связи, и роботизированные комплексы – всего полторы сотни образцов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оборонные премьеры в репортаже Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, корреспондент:

«Флейта» – можно сказать, белорусский аналог легендарной «Катюши». Вооружение очень новое, поэтому его зачехлили, чтобы лишние глаза не увидели.

В этом году наша оборонка подготовила новинку для силовиков – антитеррористический барьер.

Для госвоенпрома это звездный час: все новинки оборонки под прицелом больших «звезд». Госсекретарь, руководители всех ведомств цвета хаки. Особенно внимателен Виктор Хренин. Министерский портфель в его руках появился недавно.

В 2020 году предприятия оборонного сектора удивили даже армейских сторожил. И дома, и далеко за пределами страны.

Роман Головченко, председатель Госкомвоенпрома Беларуси:

Мы очень много сделали для оснащения войск связи. Причем это уже абсолютно новые системы, которые способны не только принимать сигналы, так скажем, у земной поверхности, в тропосфере, но мы уже работаем со спутниковыми каналами связи, обладающими высокой пропускной способностью, высокой защищенностью. На выставке представлена целая линейка станций связи, которые принимают сигнал с белорусского спутника «Белинтерсат».

За спиной руководителя ведомства – макеты машин, которые являются маяком на радаре интересов многих иностранных конкурентов. Не могут повторить.

Валерий Гордей, заместитель директора по радиоконтролю и РЭБ «КБ Радар»:

Мы провели множество испытаний в разных странах, на которых мы показали нашу эффективность. И во многих странах мы победили в конкурсах на лучшую систему борьбы с беспилотниками.

Евгений Пустовой:

На внешних рынках отечественная оборонка расправляет свои плечи. Или так, применительно к беспилотникам, и антенны, что касается радиоэлектронной борьбы и систем связи. Этими системами технику оснащают вот на этом предприятии. Недавно модернизированном. В цеху еще краской пахнет, а портфель заказов сформирован аж на три года вперед. Теперь «Агат» заиграл новыми гранями возможностей.

Николай Балигатов, генеральный директор «Агат – электромеханический завод»:

У нас появилось новое технологическое оборудование. Если на старых станках у нас работали для заготовки техники и других изделий две-три смены, то мы за одну-две смены выпускаем на два-три комплекта каких-то изделий.

Новинки или модернизированные успешные образцы выставляют ежегодно, попробуй удивили. Но, чтобы остаться в армейском тренде и с портфелями заказов, необходимо опережать самих себя.

Алексей Бевзюк, первый заместитель директора по информационным технологиям ОАО «АГАТ-системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления»:

В цифровом мире сейчас все очень быстро развивается. Если раньше комплексы были способны работать 10 лет, и они были востребованы, то сейчас это три, пять максимум лет.

Радиорелейные станции, связанные с тропосферой, «Кайманы» и «Волоты» с интеллектом – всего 1100 таких единиц лишь за 2019 год появились в войсках. А наши бойцы получили 12 тысяч современных средств индивидуальной защиты, от бронежилета до раций. «Ой, как тяжело». Девушка примеряет на себя 66-килограммовый костюм сапёра На очереди свои автоматы (или, правильнее сказать, карабины).

Олег Тупик, заместитель начальника отдела «БСВТ – новые технологии»:

Очень хорошая развесовка, я его легко держу одной рукой. Если я, допустим, в бою получаю ранение в левую руку (кисть, предплечье, плечо), левая рука не будет работать – не страшно. Главное, чтобы я был в сознании, и я смогу работать одной рукой за счет этой хорошей развесовки. Ствол не касается земли, соответственно, не забивается. Это большой плюс, не приводит к раздутию и разрыву канала ствола, травмированию и ранению стрелка.

Кстати, стрелковое оружие с маркировкой «Сделано в Беларуси». Свои патроны в том числе выпускаются на площадях Оршанского региона. Так Госвоенпром выполняет сразу два поручения Президента.

Роман Головченко:

Предприятия работают стабильно. Имеющиеся портфели заказов даже превосходят производственные мощности. Зарплата хорошая платится. Это тоже достаточно большой кусок работы. В том числе многие из изделий, которые здесь представлены – станции связи, комплексной связи – произведены в Оршанском регионе.

«Пристреляться» к созданию своего автоматического оружия можно. Но это производство должно быть еще и эффективным. Это поручение глава государства дал более года назад.