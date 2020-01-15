«Ой, как тяжело». Девушка примеряет на себя 66-килограммовый костюм сапёра

Новости Беларуси. Сапера лучше не обгонять. Но если это учения, и вам разрешили примерить новейший защитный костюм, то не страшно и попытаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сапера лучше не обгонять. Но если это учения, и вам разрешили примерить новейший защитный костюм, то не страшно и попытаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
– Переживаете за мой позвоночник?
– Мы вообще в общем переживаем за вас!
Костюм «Доспех» весит больше, чем я – 66 килограммов. Но такая броня в случае взрыва может сохранить военному жизнь. Облачиться самостоятельно в тяжелую амуницию не получается. Мне помогают сразу четыре человека.
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Яна Шипко, корреспондент:
Ой, как тяжело перемещаться. Знаете, я еще больше зауважала работу саперов. Она тяжелая в прямом смысле. Мой вес сейчас увеличился практически вдвое за счет этих доспехов. Я не представляю, как можно пройти, нагнуться, взять взрывоопасный предмет и унести его, если даже стоять очень тяжело.
Какое там дойти до минного поля – сделать несколько шагов, и то получается с трудом.