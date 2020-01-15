Прямой эфир

«Ой, как тяжело». Девушка примеряет на себя 66-килограммовый костюм сапёра

15 января 2020 19:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сапера лучше не обгонять. Но если это учения, и вам разрешили примерить новейший защитный костюм, то не страшно и попытаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ой, как тяжело». Девушка примеряет на себя 66-килограммовый костюм сапёра-1

«Ой, как тяжело». Девушка примеряет на себя 66-килограммовый костюм сапёра-3

– Переживаете за мой позвоночник?
– Мы вообще в общем переживаем за вас!

«Ой, как тяжело». Девушка примеряет на себя 66-килограммовый костюм сапёра-6

Костюм «Доспех» весит больше, чем я – 66 килограммов. Но такая броня в случае взрыва может сохранить военному жизнь. Облачиться самостоятельно в тяжелую амуницию не получается. Мне помогают сразу четыре человека.

«Выдерживает подрыв 1,5 килограммов тротила». Показываем новинки инженерных войск Беларуси

«Ой, как тяжело». Девушка примеряет на себя 66-килограммовый костюм сапёра-9

Яна Шипко, корреспондент:
Ой, как тяжело перемещаться. Знаете, я еще больше зауважала работу саперов. Она тяжелая в прямом смысле. Мой вес сейчас увеличился практически вдвое за счет этих доспехов. Я не представляю, как можно пройти, нагнуться, взять взрывоопасный предмет и унести его, если даже стоять очень тяжело.

«Ой, как тяжело». Девушка примеряет на себя 66-килограммовый костюм сапёра-12

Какое там дойти до минного поля – сделать несколько шагов, и то получается с трудом.

«Ой, как тяжело». Девушка примеряет на себя 66-килограммовый костюм сапёра-15

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Яна Шипко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Легендарная «Катюша» появится у Кургана Славы к 9 мая
15 января 2020 17:45

Легендарная «Катюша» появится у Кургана Славы к 9 мая

«Достойно, грамотно пройдём президентскую избирательную кампанию». Чего ждать белорусам в 2020 году? 6 мнений экспертов
15 января 2020 17:45

«Достойно, грамотно пройдём президентскую избирательную кампанию». Чего ждать белорусам в 2020 году? 6 мнений экспертов

Как будет насчитываться зарплата бюджетникам с января 2020-го. Рассказывает Андрей Лобович
15 января 2020 16:34

Как будет насчитываться зарплата бюджетникам с января 2020-го. Рассказывает Андрей Лобович