За месяц в Минской области 12 человек погибли в результате ДТП

Новости Беларуси. Госавтоинспекция области повысила меры безопасности на дорогах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Госавтоинспекция области повысила меры безопасности на дорогах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
С начала 2020-го в Минской области произошло почти 60 ДТП. Погибли 12 человек, 53 получили травмы. Значительно на аварийность повлияли неустойчивая погода и пренебрежение элементарными мерами безопасности.
Ирина Стрельцова, инспектор дорожно-патрульной службы ОГАИ Смолевичского РУВД:
Как показывает практика, большая часть дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов происходит в темное время суток из-за отсутствия светоотражающих элементов. В этом году у нас зима не такая как обычно: темно на улице, снега не хватает. Поэтому, уважаемые участники, ношение светоотражающих элементов поможет сохранить жизнь как вам, так и вашим детям.
Проблемой также остается пешеходный травматизм. Люди переходят дорогу в запрещенных местах и не пользуются светоотражающими элементами. А водители превышают скорость и нередко просто не замечают людей на дороге. Чтобы еще раз напомнить жителям Минской области правила безопасности, во многих районах проводят акцию «Пешеход».