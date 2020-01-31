За месяц в Минской области 12 человек погибли в результате ДТП

Новости Беларуси. Госавтоинспекция области повысила меры безопасности на дорогах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

С начала 2020-го в Минской области произошло почти 60 ДТП. Погибли 12 человек, 53 получили травмы. Значительно на аварийность повлияли неустойчивая погода и пренебрежение элементарными мерами безопасности.

Ирина Стрельцова, инспектор дорожно-патрульной службы ОГАИ Смолевичского РУВД:

Как показывает практика, большая часть дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов происходит в темное время суток из-за отсутствия светоотражающих элементов. В этом году у нас зима не такая как обычно: темно на улице, снега не хватает. Поэтому, уважаемые участники, ношение светоотражающих элементов поможет сохранить жизнь как вам, так и вашим детям.