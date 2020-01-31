В Борисове готов проект новой ледовой арены. Рядом планируют построить аквапарк и ТРЦ

Новости Беларуси. Стало известно, какой будет новая ледовая арена в Борисове. Уже готов проект будущего спорткомплекса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Расположится он на улице Гагарина. Там будет два катка: один – для соревнований, второй – для тренировок и катания жителей. Также будут зоны отдыха, кафе и учебные классы.

Тамила Черепко, начальник предпроектной подготовки управления коммунального строительства Борисовского района:

Архитектурный проект разработан, прошло общественное обсуждение в Борисове. Замечаний не поступило. Следующим этапом было рассмотрение нашего проекта в архитектурно-градостроительном совете Миноблисполкома. После его рассмотрения он рекомендован для дальнейшего прохождения экспертиз и согласований.