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В Борисове готов проект новой ледовой арены. Рядом планируют построить аквапарк и ТРЦ

31 января 2020 20:22
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Новости Беларуси. Стало известно, какой будет новая ледовая арена в Борисове. Уже готов проект будущего спорткомплекса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Борисове готов проект новой ледовой арены. Рядом планируют построить аквапарк и ТРЦ-1

Расположится он на улице Гагарина. Там будет два катка: один – для соревнований, второй – для тренировок и катания жителей. Также будут зоны отдыха, кафе и учебные классы.

В Борисове готов проект новой ледовой арены. Рядом планируют построить аквапарк и ТРЦ-4

Тамила Черепко, начальник предпроектной подготовки управления коммунального строительства Борисовского района:
Архитектурный проект разработан, прошло общественное обсуждение в Борисове. Замечаний не поступило. Следующим этапом было рассмотрение нашего проекта в архитектурно-градостроительном совете Миноблисполкома. После его рассмотрения он рекомендован для дальнейшего прохождения экспертиз и согласований.

В Борисове готов проект новой ледовой арены. Рядом планируют построить аквапарк и ТРЦ-7

Построить арену рассчитывают за два года. Она сможет разместить 3 000 болельщиков. Кроме самого спорткомплекса, рядом планируют построить аквапарк и торгово-развлекательный центр.

# Строительство # общество # Тамила Черепко # Фотофакт

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