Блюда в средневековом стиле. В Минске прошёл конкурс на лучшего работника ресторанной сферы

Новости Беларуси. Искусство вкусно приготовить и красиво подать. Лучших работников ресторанной сферы выбрали в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Поваров оценили за оригинальность блюд, официантов – за необычную, а главное грамотную сервировку. Барменам пришлось потрудиться над созданием эксклюзивного коктейля. Определились и с лучшим суши-шефом.

Иван Тихонович, шеф-повар ресторана:

Общая идея того, что представлено на столе, – это сделано в средневековом стиле с элементами современности.