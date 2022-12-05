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Сингапур, Аргентина, Мексика. Эксперты назвали потенциально хороших партнёров для ЕАЭС

05 декабря 2022 19:01
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Новости Беларуси. Как рассчитать деньги страны? На что будет ставить государство? Почему прогноз – это перспективно? Эксперты из мира финансов ответят на эти вопросы в 18.30 в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу»!

Алена Сырова, СТВ:
Мы говорим, что нам нужно развиваться, расширяться, мы все дружно готовы осваивать новые рынки. Я думаю, что новым рынкам тоже нужны хорошие, надежные партнеры.

Сингапур, Аргентина, Мексика. Эксперты назвали потенциально хороших партнёров для ЕАЭС-1

Анатолий Насеня, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы, кстати, свой экспортный потенциал, который нам европейские страны нам постарались ущемить, на сегодня около 80 % как раз и перенаправили в другие рынки, в том числе и азиатские. В перспективе рассматриваем тот же африканский регион.

Алена Сырова:
Так, может быть, мы ждем новых членов ЕАЭС? Может быть, это уже не будет казаться такой идеей?

Сингапур, Аргентина, Мексика. Эксперты назвали потенциально хороших партнёров для ЕАЭС-4

Ирина Новикова, доктор экономических наук:
Да. Так Сингапур же уже вступил до СВО. Но он, правда, когда я про уровни говорила, он на первой ступени – зона свободной торговли. А он нам важен – там много денег. Но сейчас не знаю, СВО, как это все. Вопрос ставит Турция, Израиль присматривался, но до этих событий, сейчас будет меняться все. И вполне возможно, что появятся новые кандидаты.

Кирилл Казаков, СТВ:
Ситуативные союзники у нас получаются.

Ирина Новикова:
Да. Поэтому присматриваются. Присматриваются к БРИКС. А БРИКС – это Россия, а мы с Россией в едином государстве. Поэтому, если туда вступит Саудовская Аравия, Аргентина, Мексика присматривается, а вы учтите, что это граница с Соединенными Штатами. Поживем – увидим. Прогнозировать мы, конечно, можем, но мир меняется очень быстро.

Анатолий Насеня:
В принципе, разговоры ведутся пока очень тихонько, что все эти ШОС, БРИКС, ЕАЭС в определенный момент могут объединиться в одну большую организацию.

Сингапур, Аргентина, Мексика. Эксперты назвали потенциально хороших партнёров для ЕАЭС-7

Кирилл Казаков:
Как кредиты в банке, много взял – один отдал в конце концов. Это уже языком финансистов говоря, чтобы все кредиты объединить в один. Типа хорошо.

Ирина Новикова:
Нет, это и правильно. Это большая, мощная группировка. Почему мы, когда создали ЕАЭС – это все прекрасно, но по населению считается группировка жизнеспособная не менее 200 миллионов человек должно быть на территории. А у нас, просчитайте, где-то 190 миллионов. ЕАЭС приближается уже к этой цифре, но если мы объединимся, как вы говорите, БРИКС, ЕАЭС – представьте, какая мощь, вот это жизнеспособная.

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# Международное сотрудничество # общество # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Ирина Новикова # Анатолий Насеня # Фотофакт

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