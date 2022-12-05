Сингапур, Аргентина, Мексика. Эксперты назвали потенциально хороших партнёров для ЕАЭС

Новости Беларуси. Как рассчитать деньги страны? На что будет ставить государство? Почему прогноз – это перспективно? Эксперты из мира финансов ответят на эти вопросы в 18.30 в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу»! Алена Сырова, СТВ:

Мы говорим, что нам нужно развиваться, расширяться, мы все дружно готовы осваивать новые рынки. Я думаю, что новым рынкам тоже нужны хорошие, надежные партнеры.

Анатолий Насеня, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы, кстати, свой экспортный потенциал, который нам европейские страны нам постарались ущемить, на сегодня около 80 % как раз и перенаправили в другие рынки, в том числе и азиатские. В перспективе рассматриваем тот же африканский регион. Алена Сырова:

Так, может быть, мы ждем новых членов ЕАЭС? Может быть, это уже не будет казаться такой идеей?