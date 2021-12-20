Симпатичные животные, буквы и цифры. Как педагог из Гродно придумал «тёплые» книги для незрячих деток
Новости Беларуси. За самоотверженность, гражданскую ответственность, патриотическое и духовное воспитание. Впервые в стране вручили премию имени Героя Беларуси митрополита Филарета, почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неслучайно обладателями столь высокой награды стали учителя, ведь Владыка и сам был духовным наставником и проповедником для многих. Педагоги заслужили премию своим трудом – сделали десятки проектов, которые направлены на добрые дела и сохранение семейных ценностей, а также возможность получать образование даже в сложный для всех период пандемии.
Подробнее – в репортаже Галины Буро.
Кто это?
Поросенок.
Поросенок. Умница!
6-летняя Настя, как и все дети, любит разглядывать красочные картинки. Правда, видит их по-особенному. Глаза девочки с рождения реагируют лишь на цвет и свет. Потому ее постижение мира – на кончиках пальцев.
Найди глазки. Вот глазки нашла, молодец. Ниже перемещайся.
Помогают специальные «теплые» книги, которые для школы-интерната для детей с нарушениями зрения изготавливают в 35-й гродненской школе.
Елена Турко, тифлопедагог Гродненской специальной общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушениями зрения:
Для наших деток они действительно нужны, потому что дети через эти книги знакомятся с предметами окружающего мира, с объектами, с явлениями природы. Мы благодарим создателя «теплых» книг Дмитрия Александровича Трофимова.
И действительно, вместе со своими учениками Дмитрий Трофимов создает на страницах красочный мир из фетра, драпа, меха и кожи. Получаются симпатичные животные, буквы и цифры. Дополнительно – текст шрифтом Брайля. Педагог уверен, такой теплый труд учит школьников сопереживать и приносить пользу обществу.
Дмитрий Трофимов, педагог дополнительного образования средней школы № 35 имени Н.А. Волкова:
Меня когда-то воспитала, когда-то давно, незрячая бабушка. Потом у меня садовый участок появился. И рядом общество незрячих. Меня в детстве научили, что такое шрифт Брайля. И все, и вот началась вся эта идея.
Рецепт рассказали прабабушки. «Хлеб войны» испекли дятловские школьники со своими учителями (здесь подробности).