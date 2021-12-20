Симпатичные животные, буквы и цифры. Как педагог из Гродно придумал «тёплые» книги для незрячих деток

Новости Беларуси. За самоотверженность, гражданскую ответственность, патриотическое и духовное воспитание. Впервые в стране вручили премию имени Героя Беларуси митрополита Филарета, почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неслучайно обладателями столь высокой награды стали учителя, ведь Владыка и сам был духовным наставником и проповедником для многих. Педагоги заслужили премию своим трудом – сделали десятки проектов, которые направлены на добрые дела и сохранение семейных ценностей, а также возможность получать образование даже в сложный для всех период пандемии.

Кто это?

Поросенок.

Поросенок. Умница!

6-летняя Настя, как и все дети, любит разглядывать красочные картинки. Правда, видит их по-особенному. Глаза девочки с рождения реагируют лишь на цвет и свет. Потому ее постижение мира – на кончиках пальцев.

Найди глазки. Вот глазки нашла, молодец. Ниже перемещайся.

Помогают специальные «теплые» книги, которые для школы-интерната для детей с нарушениями зрения изготавливают в 35-й гродненской школе.