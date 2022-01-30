Симоненко в интервью Азарёнку: бегом на этот референдум, чтобы показать, что вы едины, что не поддерживаете оппозицию
Новости Беларуси. Живой интерес Послание Президента вызвало и у украинцев. И это показательно. Известно, что Александр Лукашенко – популярный политик у наших южных соседей. Люди, увидевшие, что такое перевороты, войны, террор националистов и беспредел на улицах, лучше других ценят мир, спокойствие и поступательное развитие, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Наш политический обозреватель Григорий Азаренок пообщался с одним из самых видных политиков Украины Петром Симоненко.
Григорий Азаренок, политический обозреватель:
В кулуарах Дворца Республики мы встретили нашего украинского гостя и большого друга нашей страны Петра Николаевича Симоненко. Вот только-только закончилось собрание. Первое ваше впечатление, как вам?
Не перестаю восхищаться тем, как Александр Григорьевич принципиально, последовательно провел разговор
Петр Симоненко, первый секретарь ЦК Компартии Украины:
Я не перестаю удивляться и восхищаться тем, как Александр Григорьевич очень принципиально, последовательно, а самое главное, используя истинные принципы демократии – советоваться с народом, сегодня повел разговор о будущем Беларуси. Он говорил о том, что год назад они обещали, а сегодня приступили уже, какие бы сложные ни были внешние условия, в которых ему приходится реализовывать политику национальных интересов. Он говорил о конкретике, он говорил о жизни белорусов, он говорил о национальном достоинстве, о святости истории, о семье, о детях, он говорил о старике, о ветеране войны.
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Я не перестаю удивляться, насколько у него энергии хватает, чтобы вот столь последовательно, принципиально в тяжелейших условиях проводить эту политику. А самое главное, доказывать, что, как классик нас учил, надо жизнь прожить так, чтобы не было мучительно больно. Ему не стыдно за то, что он сделал для Беларуси. И я еще раз хочу искренне сказать, что я восхищаюсь.
Нацгвардия устраивает посмешище на границе с Беларусью, что якобы беженцы там будут пересекать границу и нанесут урон
Петр Симоненко:
Он давно и последовательно одну и ту же мысль проводит: мы – народ одного корня, мы жили тысячелетней историей. И, как говорится, вся эта память, как и наши достижения, они должны нас сегодня обогащать и морально, и нравственно. Эстетически обогащать, чтобы мы жили, понимали, ради чего мы пришли в этот мир и на эту землю. Поэтому, когда он говорит об Украине, я ему искренне верю. Я очень прекрасно его понимаю. И я неоднократно, когда и с ним встречался, с Александром Григорьевичем, он всегда говорил, как человек, много лет отдавший из своей жизни работе на земле, организовывать сельскохозяйственное производство. Он реально понимает, что эта земля – кормилица, это наша история, это наша территория. И все то, что связано с его жизнью, а он видит это и в будущем. Поэтому, когда он говорит об Украине, я очень хотел бы, чтобы наш украинский народ чаще слышал, нас изолировали сегодня, информационно заблокировали, чтобы они чаще слышали, какой уровень политической ответственности и понимание этих проблем из уст главы Республики Беларусь звучит в отношении Украины.
И все то, что сейчас устраивает Национальная гвардия, когда вот это посмешище на границе с Беларусью, что якобы защищают от того, что беженцы там будут пересекать границу, нанесут урон какой-то национальным интересам Украины, это бред уже, шизофрения политическая. Поверьте мне, я с этим сталкиваюсь каждый день в Украине. И я понимаю, ради чего это все делается. Я хотел бы, чтобы белорусский народ услышал меня. Те, кто приводят – Зеленский и им подобные – к подобным конфликтам и ситуациям, они временщики на этой земле и в политике.
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Когда он выходил с автоматом, он боролся за то, чтобы на его родной земле народ жил лучше
Григорий Азаренок:
Про временщиков Президент говорил, когда он объяснял свой выход с автоматом, потому что это свое – я это создал. А временщик не делал бы так.
Петр Симоненко:
Знаете, когда я увидел эти кадры, я гордился им. Я искренне говорю, как мужчина. Я гордился, потому что он искренне показал всем. Я ведь понимал эти процессы. Я же у вас был на выборах, и 9 августа я своим товарищам уже говорил, что у вас будет происходить. Вы действительно смогли сделать невероятное. Проявил он политическую волю, железную причем политическую волю, он показал – я буду бороться за будущее. Он же не боролся за свои счета в оффшорных компаниях, не боролся за какие-то «маентки» на островах и прочее, он боролся за родную Беларусь. Он понимал, что в этом мире, когда идет новый политический передел сфер влияния, политической карты, когда идет передел рынков сбыта и прочее-прочее, он боролся за то, чтобы вот здесь, на его родной земле, народ его жил лучше. Понимал, что, к сожалению, те, которые очень часто говорят о демократии, ее видят только через прицел автомата. Такая демократия – у кого-то что-то потянуть, стащить, забрать, принудить и жить на условиях колоний и так далее. Вот что он тогда показал – что я не дам, чтобы мой народ превратили в колониальную какую-то территорию как государство и, естественно, в рабов, которые будут обслуживать интересы Запада.
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Хочу попросить своих родных белорусских товарищей – бегом на этот референдум
Петр Симоненко:
Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть. Особенно начало его выступления как раз было связано с тем, что референдум. Когда я прочитал о ваших изменениях Конституции, а я действительно прочитал, мне было это интересно как политику, я хочу попросить своих родных белорусских товарищей – бегом на этот референдум. И показать по двум причинам сегодня надо. Первое: показать всему Западу паршивому, который лезет, я имею в виду тех политиков, которые пытаются сегодня уничтожить белорусскую независимость и народ, сделать уже по другому алгоритму их жизнь – бегом, чтобы показать, что мы едины, против внутренней вот этой так называемой пятой колонны оппозиции, тоже показать, что мы не поддерживаем вас и никогда не пойдем за вами, потому что вы разрушите нашу жизнь.
И еще один момент. Третье обстоятельство. Для меня как для политика главное. Я хотел бы, чтобы белорусский народ прочитал. А я теперь две разницы на примере Украины и белорусской Конституции скажу. Принципиальный, ключевой вопрос – на чем базируется государственная политика? На умении результатами экономической и хозяйственной деятельности распорядиться в интересах народа. В Украине запрещена государственная собственность. Записано: только частная собственность. А у вас записано: государственная и частная. Это говорит о том, что государство...
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В украинской Конституции написано: человек имеет право на работу. Ну, имей ты право, когда все принадлежит олигарху
Григорий Азаренок:
Президент обращался к этому: землю в деревне берите, но общегосударственной земля всегда останется.
Петр Симоненко:
Правильно. А теперь еще один момент. У нас в украинской Конституции написано: человек имеет право на работу. Ну, имей ты право. Когда все принадлежит олигарху, так скажем, он захотел, тебя взял за копейку, нанял, под забором сотни тысяч безработных, семья голодная, лечить нечем и прочее-прочее. А у вас записано: государство гарантирует право на труд. Если даже раскрывать по частности каждую из них, мы с тобой еще и еще раз найдем подтверждение, что Александр Григорьевич как раз думает о будущем Беларуси, о будущем молодежи. И это отличительная черта его среди многих политиков на постсоветском пространстве.
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