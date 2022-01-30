Симоненко в интервью Азарёнку: бегом на этот референдум, чтобы показать, что вы едины, что не поддерживаете оппозицию

Новости Беларуси. Живой интерес Послание Президента вызвало и у украинцев. И это показательно. Известно, что Александр Лукашенко – популярный политик у наших южных соседей. Люди, увидевшие, что такое перевороты, войны, террор националистов и беспредел на улицах, лучше других ценят мир, спокойствие и поступательное развитие, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Наш политический обозреватель Григорий Азаренок пообщался с одним из самых видных политиков Украины Петром Симоненко.

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

В кулуарах Дворца Республики мы встретили нашего украинского гостя и большого друга нашей страны Петра Николаевича Симоненко. Вот только-только закончилось собрание. Первое ваше впечатление, как вам? Не перестаю восхищаться тем, как Александр Григорьевич принципиально, последовательно провел разговор

Петр Симоненко, первый секретарь ЦК Компартии Украины:

Я не перестаю удивляться и восхищаться тем, как Александр Григорьевич очень принципиально, последовательно, а самое главное, используя истинные принципы демократии – советоваться с народом, сегодня повел разговор о будущем Беларуси. Он говорил о том, что год назад они обещали, а сегодня приступили уже, какие бы сложные ни были внешние условия, в которых ему приходится реализовывать политику национальных интересов. Он говорил о конкретике, он говорил о жизни белорусов, он говорил о национальном достоинстве, о святости истории, о семье, о детях, он говорил о старике, о ветеране войны. В том числе три ответа, которых ждет Президент от белорусов. О каких острых темах Послания стоит задуматься каждому? – читайте здесь. Я не перестаю удивляться, насколько у него энергии хватает, чтобы вот столь последовательно, принципиально в тяжелейших условиях проводить эту политику. А самое главное, доказывать, что, как классик нас учил, надо жизнь прожить так, чтобы не было мучительно больно. Ему не стыдно за то, что он сделал для Беларуси. И я еще раз хочу искренне сказать, что я восхищаюсь.

Нацгвардия устраивает посмешище на границе с Беларусью, что якобы беженцы там будут пересекать границу и нанесут урон Петр Симоненко:

Он давно и последовательно одну и ту же мысль проводит: мы – народ одного корня, мы жили тысячелетней историей. И, как говорится, вся эта память, как и наши достижения, они должны нас сегодня обогащать и морально, и нравственно. Эстетически обогащать, чтобы мы жили, понимали, ради чего мы пришли в этот мир и на эту землю. Поэтому, когда он говорит об Украине, я ему искренне верю. Я очень прекрасно его понимаю. И я неоднократно, когда и с ним встречался, с Александром Григорьевичем, он всегда говорил, как человек, много лет отдавший из своей жизни работе на земле, организовывать сельскохозяйственное производство. Он реально понимает, что эта земля – кормилица, это наша история, это наша территория. И все то, что связано с его жизнью, а он видит это и в будущем. Поэтому, когда он говорит об Украине, я очень хотел бы, чтобы наш украинский народ чаще слышал, нас изолировали сегодня, информационно заблокировали, чтобы они чаще слышали, какой уровень политической ответственности и понимание этих проблем из уст главы Республики Беларусь звучит в отношении Украины. И все то, что сейчас устраивает Национальная гвардия, когда вот это посмешище на границе с Беларусью, что якобы защищают от того, что беженцы там будут пересекать границу, нанесут урон какой-то национальным интересам Украины, это бред уже, шизофрения политическая. Поверьте мне, я с этим сталкиваюсь каждый день в Украине. И я понимаю, ради чего это все делается. Я хотел бы, чтобы белорусский народ услышал меня. Те, кто приводят – Зеленский и им подобные – к подобным конфликтам и ситуациям, они временщики на этой земле и в политике. Лукашенко: «Готовы ли вы, белорусы, платить за собственную оборону, за собственное государство? Подумайте над этим» – читайте здесь.

Когда он выходил с автоматом, он боролся за то, чтобы на его родной земле народ жил лучше Григорий Азаренок:

Про временщиков Президент говорил, когда он объяснял свой выход с автоматом, потому что это свое – я это создал. А временщик не делал бы так. Петр Симоненко:

Знаете, когда я увидел эти кадры, я гордился им. Я искренне говорю, как мужчина. Я гордился, потому что он искренне показал всем. Я ведь понимал эти процессы. Я же у вас был на выборах, и 9 августа я своим товарищам уже говорил, что у вас будет происходить. Вы действительно смогли сделать невероятное. Проявил он политическую волю, железную причем политическую волю, он показал – я буду бороться за будущее. Он же не боролся за свои счета в оффшорных компаниях, не боролся за какие-то «маентки» на островах и прочее, он боролся за родную Беларусь. Он понимал, что в этом мире, когда идет новый политический передел сфер влияния, политической карты, когда идет передел рынков сбыта и прочее-прочее, он боролся за то, чтобы вот здесь, на его родной земле, народ его жил лучше. Понимал, что, к сожалению, те, которые очень часто говорят о демократии, ее видят только через прицел автомата. Такая демократия – у кого-то что-то потянуть, стащить, забрать, принудить и жить на условиях колоний и так далее. Вот что он тогда показал – что я не дам, чтобы мой народ превратили в колониальную какую-то территорию как государство и, естественно, в рабов, которые будут обслуживать интересы Запада. Лукашенко: как только мы задействуем внутренний потенциал народа, каждого белоруса, мы в два раза будем богаче – читайте здесь.