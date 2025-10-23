В немецком Ганновере произошла перестрелка – один человек погиб

По меньшей мере один человек убит, еще несколько ранены при перестрелке в немецком Ганновере, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По меньшей мере один человек убит, еще несколько ранены при перестрелке в немецком Ганновере, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Количество пострадавших уточняется. По данным полиции, трагедия произошла после конфликта между двумя группами людей. В городе проводится масштабная операция по поиску участников происшествия, задействован вертолет. Один из подозреваемых задержан. Район ЧП оцеплен, там работают следователи.