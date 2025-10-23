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В немецком Ганновере произошла перестрелка – один человек погиб

23 октября 2025 07:45
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По меньшей мере один человек убит, еще несколько ранены при перестрелке в немецком Ганновере, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В немецком Ганновере произошла перестрелка – один человек погиб-2

Количество пострадавших уточняется. По данным полиции, трагедия произошла после конфликта между двумя группами людей. В городе проводится масштабная операция по поиску участников происшествия, задействован вертолет. Один из подозреваемых задержан. Район ЧП оцеплен, там работают следователи.

# Германия # Стрельба

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