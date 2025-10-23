В Нью-Йорке прошла массовая акция протеста против миграционной политики

Гнев людей вызвала облава в одном из кварталов Манхэттена, где идет уличная торговля. Задержаны несколько десятков человек. Этот район пользуется популярностью у самих горожан и туристов, поскольку там всегда можно приобрести недорогие продукты и товары. Во время рейда возмущенные жители Нью-Йорка встали на защиту продавцов и препятствовали их задержанию.