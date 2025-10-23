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В Нью-Йорке прошла массовая акция протеста против миграционной политики

23 октября 2025 07:46
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Жители Нью-Йорка устроили массовую акцию протеста из-за рейдов миграционных служб, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нью-Йорке прошла массовая акция протеста против миграционной политики-2

Гнев людей вызвала облава в одном из кварталов Манхэттена, где идет уличная торговля. Задержаны несколько десятков человек. Этот район пользуется популярностью у самих горожан и туристов, поскольку там всегда можно приобрести недорогие продукты и товары. Во время рейда возмущенные жители Нью-Йорка встали на защиту продавцов и препятствовали их задержанию. 

# Протесты # США

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