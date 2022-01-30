Директор Брестского технопарка на выставке в Дубае: «Мы могли бы быть полезны глобальным игрокам»

Новости Беларуси. Всемирная выставка в Дубае – эпохальное по своему размаху событие, 192 страны как на ладони. Беларусь там полноправный участник, и на этой неделе на EXPO-2020 презентовали первый регион страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Дубай в четыре раза меньше Бреста по площади, но при этом там проживает в девять раз больше населения. Урбанистические подходы и первая ласточка для инвесторов. Проект развития территории Бреста «Речные жемчужины» вдоль реки Мухавец с применением умных технологий и SmartBrest – это территория инновационного развития с первыми высотками, в который может превратиться нынешний заводской квартал города.

Генконсул Беларуси в Дубае: Брестская область имеет очень хорошую инфраструктуру для поставки продуктов питания – читайте здесь. Предполагается, что он станет домом для предприятий с чистым производством: IT, искусственный интеллект, робототехника, автоматизация, электроника. Плюс вся социальная инфраструктура для комфортной жизни специалистов.