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Директор Брестского технопарка на выставке в Дубае: «Мы могли бы быть полезны глобальным игрокам»

30 января 2022 17:49
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Новости Беларуси. Всемирная выставка в Дубае – эпохальное по своему размаху событие, 192 страны как на ладони. Беларусь там полноправный участник, и на этой неделе на EXPO-2020 презентовали первый регион страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Директор Брестского технопарка на выставке в Дубае: «Мы могли бы быть полезны глобальным игрокам»-1

Дубай в четыре раза меньше Бреста по площади, но при этом там проживает в девять раз больше населения. Урбанистические подходы и первая ласточка для инвесторов. Проект развития территории Бреста «Речные жемчужины» вдоль реки Мухавец с применением умных технологий и SmartBrest – это территория инновационного развития с первыми высотками, в который может превратиться нынешний заводской квартал города.

Директор Брестского технопарка на выставке в Дубае: «Мы могли бы быть полезны глобальным игрокам»-4

Генконсул Беларуси в Дубае: Брестская область имеет очень хорошую инфраструктуру для поставки продуктов питания – читайте здесь.

Предполагается, что он станет домом для предприятий с чистым производством: IT, искусственный интеллект, робототехника, автоматизация, электроника. Плюс вся социальная инфраструктура для комфортной жизни специалистов.

Директор Брестского технопарка на выставке в Дубае: «Мы могли бы быть полезны глобальным игрокам»-7

Дмитрий Макарук, директор Брестского технопарка:
У нас очень сильные позиции, что касаемо человеческого ресурса, интеллектуальной составляющей. Поэтому Брест, как и Минск, является центром не только в рамках нашей территории, где развиваются IT-технологии, искусственный интеллект. Мы в этом действительно становимся привлекательными и интересными. Наша задача – это масштабировать, тиражировать более крупным инвесторам-потребителям. Поэтому есть у нас действительно хорошие, сильные инвестиционные стороны, где мы могли бы быть полезны глобальным игрокам.

# Беларусь-ОАЭ # общество # Дмитрий Макарук # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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