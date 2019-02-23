Утечка газа в квартире: куда звонить и как работает аварийная диспетчерская служба

Новости Беларуси. За 2018 год голубое топливо пришло в 25 тысяч белорусских квартир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. За 2018 год голубое топливо пришло в 25 тысяч белорусских квартир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Задача газовых служб – не только улучшить бытовые условия населения, но и обеспечить безопасность использования оборудования. Как показывает статистика, этот момент требует жесткого контроля. Достаточно вспомнить события в Магнитогорске, когда в результате взрыва бытового газа произошло обрушение подъезда жилого дома.
В Беларуси разработан план проверки домов на предмет исправности газового оборудования. Так, в 2018 году только в Минске специалисты посетили почти 130 тысяч квартир. Выявлено почти 2000 нарушений.
Артур Мороз, начальник службы эксплуатации внутридомовых объектов потребления предприятия «Мингаз»:
Своевременно проведенное техническое обслуживание – это залог безопасности граждан. Для этого мы совместно с организациями, эксплуатирующими жилой фонд, проводим плановое техническое обслуживание.
Если у вас установлена газовая плита, к вам придут один раз в пять лет. Если газовый котел и колонка – один раз в год. Если вы сомневаетесь в работе газового оборудования либо услышали утечку газа, вам необходимо обратиться по ремонтным заявкам по номеру 162. По аварийным заявкам (таким, как утечка газа) – по номеру 104.
Александр Суворов, начальник службы аварийно-восстановительных работ предприятия «Мингаз»:
Раньше для того, чтобы диспетчеру определить, куда ехать, надо было соориентироваться по карте не в электронном виде, а на бумажных носителях. Этот момент у нас сейчас сокращен. При помощи спутников программа определяет местоположение ближайшего автомобиля. Исходя из этого выбирается автомобиль и бригада направляется, учитывая расстояние и заторы.
Компьютерные карты ускорили работу аварийной диспетчерской службы в разы. Система сама просчитывает маршрут и выбирает ближайшую к месту вызова бригаду. В свою очередь автомобили укомплектованы современными приборами, которые позволяют, даже не входя в квартиру, определить наличие и концентрацию газа в помещении. Одновременно аппараты могут обнаруживать утечку угарного, сжиженного, природного газа и содержание кислорода.