Утечка газа в квартире: куда звонить и как работает аварийная диспетчерская служба

Новости Беларуси. За 2018 год голубое топливо пришло в 25 тысяч белорусских квартир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задача газовых служб – не только улучшить бытовые условия населения, но и обеспечить безопасность использования оборудования. Как показывает статистика, этот момент требует жесткого контроля. Достаточно вспомнить события в Магнитогорске, когда в результате взрыва бытового газа произошло обрушение подъезда жилого дома.

В Беларуси разработан план проверки домов на предмет исправности газового оборудования. Так, в 2018 году только в Минске специалисты посетили почти 130 тысяч квартир. Выявлено почти 2000 нарушений.

Артур Мороз, начальник службы эксплуатации внутридомовых объектов потребления предприятия «Мингаз»:

Своевременно проведенное техническое обслуживание – это залог безопасности граждан. Для этого мы совместно с организациями, эксплуатирующими жилой фонд, проводим плановое техническое обслуживание. Если у вас установлена газовая плита, к вам придут один раз в пять лет. Если газовый котел и колонка – один раз в год. Если вы сомневаетесь в работе газового оборудования либо услышали утечку газа, вам необходимо обратиться по ремонтным заявкам по номеру 162. По аварийным заявкам (таким, как утечка газа) – по номеру 104.

Александр Суворов, начальник службы аварийно-восстановительных работ предприятия «Мингаз»:

Раньше для того, чтобы диспетчеру определить, куда ехать, надо было соориентироваться по карте не в электронном виде, а на бумажных носителях. Этот момент у нас сейчас сокращен. При помощи спутников программа определяет местоположение ближайшего автомобиля. Исходя из этого выбирается автомобиль и бригада направляется, учитывая расстояние и заторы.