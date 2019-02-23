Индию завалило градом размером с куриное яйцо, а в Европе активизировался вулкан

Столб пепла и закрытый аэропорт. На Сицилии активизировался крупнейший действующий вулкан Европы. Жители Катании стали свидетелями настоящего ада – из кратера Этны вырывались огромные клубы дыма, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Сейчас воздушная гавань работает по штатному расписанию. По сообщениям местных властей, никакой вулкан уже не представляет.

И пока у наших западных соседей, в прямом смысле, жарко, Индия похолодела от ужаса. На штат Мизорам обрушился сильный град.