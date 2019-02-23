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Индию завалило градом размером с куриное яйцо, а в Европе активизировался вулкан

23 февраля 2019 17:06
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Столб пепла и закрытый аэропорт. На Сицилии активизировался крупнейший действующий вулкан Европы. Жители Катании стали свидетелями настоящего ада – из кратера Этны вырывались огромные клубы дыма, рассказали в программе «Плюс-минус».

Индию завалило градом размером с куриное яйцо, а в Европе активизировался вулкан -1

Сейчас воздушная гавань работает по штатному расписанию. По сообщениям местных властей, никакой вулкан уже не представляет.

И пока у наших западных соседей, в прямом смысле, жарко, Индия похолодела от ужаса. На штат Мизорам обрушился сильный град.

Индию завалило градом размером с куриное яйцо, а в Европе активизировался вулкан -4

Льдины размером с куриное яйцо повредили сотни домов. Такого здесь не наблюдали более полувека.

Сильный ветер ожидается в Беларуси в начале недели. О погоде в областях читаем за 1 минуту

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