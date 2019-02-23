Пенсионер из Витебска, который одной левой уложил вора, награждён за «Гражданское мужество»

Новости Беларуси. В Витебске подвели итоги акции «Гражданское мужество». Много лет она объединяет людей, которые принимали активное участие в охране общественного порядка, а также тех, кто проявил мужество и героизм в непростых ситуациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2019 году наград удостоены четыре человека. Один из них – школьник из Полоцка. Благодаря его памяти милиции удалось оперативно разыскать виновников уличной драки.

В почетном списке еще двое строителей. Они задержали вооруженного ножом мужчину, который напал на женщину с двумя детьми. И пенсионер из Витебска, который одной левой уложил вора. В социальных сетях его назвали «белорусским Шварценеггером».

Юзеф Колосенок, житель Витебска:

Приезжаю домой – окно разбито. Отомкнул хату, прихожу – сидит человек около холодильника. Я неяк машинально ему по шее. Я ж свое хозяйство защищал.

Иван Кубраков, начальник УВД Витебского облисполкома:

Люди, которые приезжают к нам в область, в нашу республику, они отмечают именно высокий уровень безопасности на наших улицах. Это благодаря не только органам внутренних дел, это благодаря нашим гражданам.