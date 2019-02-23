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Каким будет лето? Народные приметы на конец февраля

23 февраля 2019 17:20
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25 февраля по народному календарю – День Алексея. Старожилы уверяли – если метёт вьюга – жди дождливое лето, рассказали в программе «Плюс-минус».

Каким будет лето? Народные приметы на конец февраля -1

27 февраля в народе называют Днём Кирилла Указчика. Холода предвещают знойное лето; а ясная солнечная погода намекнёт на долгие морозы.

Каким будет лето? Народные приметы на конец февраля -4

1 марта – День Даниила Новичка. По народным наблюдениям – если в начале календарной весны усилился ветер ночью – жди обильных осадков и потепления.

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# Погода в Беларуси # общество

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