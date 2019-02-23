Каким будет лето? Народные приметы на конец февраля

25 февраля по народному календарю – День Алексея. Старожилы уверяли – если метёт вьюга – жди дождливое лето, рассказали в программе «Плюс-минус».
25 февраля по народному календарю – День Алексея. Старожилы уверяли – если метёт вьюга – жди дождливое лето, рассказали в программе «Плюс-минус».
27 февраля в народе называют Днём Кирилла Указчика. Холода предвещают знойное лето; а ясная солнечная погода намекнёт на долгие морозы.
1 марта – День Даниила Новичка. По народным наблюдениям – если в начале календарной весны усилился ветер ночью – жди обильных осадков и потепления.
Сильный ветер ожидается в Беларуси в начале недели. О погоде в областях читаем за 1 минуту