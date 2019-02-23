«Это праздник для всех мужчин»: в Беларуси празднуют День защитника Отечества
Новости Беларуси. Сегодня в белорусской армии служат около 65-ти тысяч человек: это солдаты и офицеры сухопутных, территориальных, транспортных войск, сил специальных операций, ВВС и войск ПВО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Равков: «Защитники не только люди в погонах, защитником может быть и врач, и инженер»
22 февраля теплые слова благодарности в адрес военнослужащих прозвучали во Дворце Республики. Там чествовали защитников отечества и ветеранов Вооруженных Сил.
Владимир Каменков, председатель комитета «Ветераны Чернобыля»:
23 февраля – это большой праздник для всех настоящих военнослужащих, бывших, действующих и будущих. А вообще это праздник для всех мужчин.
Ощущения воспоминаний тех лучших лет, которые были, когда проходил действительную военную службу.
Михаил Самонов, ветеран Великой Отечественной войны:
Молодежь должна была быть тут и тут (показывает на места рядом с собой – прим. ред.). Я бы им рассказал, как я по окопам лазил, по траншеям ходил. Это очень хорошо, что пригласили.
Михаил Равков, министр обороны Беларуси:
У нас в Беларуси мир и согласие в стране. И важную роль в этом, конечно, играют Вооруженные Силы в составе военной организации государства. Хочу пожелать ветеранам, кадровому составу Вооруженных Сил, воинам-интернационалистам мирного неба над головой, здоровья крепкого.