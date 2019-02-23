«Это праздник для всех мужчин»: в Беларуси празднуют День защитника Отечества

Новости Беларуси. Сегодня в белорусской армии служат около 65-ти тысяч человек: это солдаты и офицеры сухопутных, территориальных, транспортных войск, сил специальных операций, ВВС и войск ПВО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Андрей Равков: «Защитники не только люди в погонах, защитником может быть и врач, и инженер» 22 февраля теплые слова благодарности в адрес военнослужащих прозвучали во Дворце Республики. Там чествовали защитников отечества и ветеранов Вооруженных Сил.

Владимир Каменков, председатель комитета «Ветераны Чернобыля»:

23 февраля – это большой праздник для всех настоящих военнослужащих, бывших, действующих и будущих. А вообще это праздник для всех мужчин. Ощущения воспоминаний тех лучших лет, которые были, когда проходил действительную военную службу.

Михаил Самонов, ветеран Великой Отечественной войны:

Молодежь должна была быть тут и тут (показывает на места рядом с собой – прим. ред.). Я бы им рассказал, как я по окопам лазил, по траншеям ходил. Это очень хорошо, что пригласили.