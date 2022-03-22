«Есть свой взгляд и своё мнение». Почему в основе молодёжных субкультур лежит протест обществу?

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу: Я права, если озвучу такую мысль, предположение, что, в принципе, субкультура рождается от какого-то протеста, когда что-то внутри не устраивает в обществе?

Молодежные субкультуры. Еще 15 лет назад кричащие под окнами панки не давали спать, металлисты гремели цепями, а готы пугали своим внешним видом. О том, что стало со вчерашними неформалами и чем живет современная молодежь, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Ольга Гутько, доцент кафедры культурологии БГУКИ, кандидат культурологии:

Изначально, конечно, это конфликт поколений. Я не хочу делать то, что мне говорят взрослые, родители, учителя. Я не хочу слушать, что было у вас. Я хочу делать то, что мне нравится, меня увлекает.

Татьяна Савчик:

Есть свой взгляд и свое мнение.

Ольга Гутько:

Это становление. Это прекрасно. Мне кажется, что это один из вариантов социализации в обществе. И Маргарет Мид американский антрополог говорит о том, что это условия нашего времени, когда дети начинают противоречить взрослым, не хотят соглашаться с тем, что делали взрослые. Я думаю, что каждый из нас прошел этот период становления, когда мы думали о том, что не будем такими, как родители. Теперь, наверное, приходит такое время, когда мы хотим быть такими, как родители.

Татьяна Савчик:

Когда вырастаем.