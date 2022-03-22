Предусмотрены дотации от государства. На весенних каникулах для школьников будут работать 265 дневных лагерей

Новости Беларуси. Во время весенних каникул для школьников будут работать 265 лагерей с дневным пребыванием, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Запланированы мастер-классы, экскурсии, посещение театров, библиотек и кинолекториев. Также школьников ждут три загородных оздоровительных лагеря с круглосуточным пребыванием: «Политехник», «Спутник» и «Горизонт». Всего планируют оздоровить более 9 000 юных минчан. Отдельное внимание уделили досугу учеников старших классов.

Наталья Проскурова, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

Каждому ребенку (9-класснику, 11-класснику) на сегодня мы готовы помочь сделать свой профессиональный выбор. На базе Дворца детей и молодежи работают специалисты, и каждый обратившийся может пройти индивидуальное тестирование, собеседование со специалистами. Мы очень тесно сотрудничаем и с высшими учебными заведениями, и с предприятиями-заказчиками кадров, естественно, колледжи и лицеи не находятся в стороне

А еще для ребят подготовлены спортивные мероприятия. Многие пройдут на свежем воздухе. Предусмотрены и дотации государства. Например, 8 дней пребывания ребенка в школьном лагере обойдется родителям от 6 до 12 рублей. Весенние каникулы продлятся с 26 марта по 2 апреля.