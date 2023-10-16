«Сиди дома, никуда не ходи» – это не работает». Что можно запрещать ребёнку и как делать это правильно?
Новости Беларуси. Как оградить детей от насилия? Поддается ли педофилия лечению? Кто чаще всего подвергается опасности? В Беларуси корректируют законодательство, касающееся вопросов половой неприкосновенности детей. Противодействие педофилии стало темой ток-шоу «По существу». На площадке программы 16 октября собрались правоохранители, психологи, врачи, эксперты от образования и законодатели.
Кирилл Казаков, СТВ:
Прекрасно же мы знаем, что в 15 лет запретить ничего не возможно. Ты говоришь: нельзя – сделаю так, чтобы все было наоборот. Тут то же самое: этот контроль, который тоже включает часть запретов, как убедить или себя заставить, научить запрещать правильно?
Валентина Солодухо, старший преподаватель кафедры психологии образования и развития личности Института психологии БГПУ:
В том смысле, в котором у нас принято говорить «я запрещаю», оно не работает. Запреты ведь бывают разного рода. Бывают обычные, доброжелательные, порядочные разговоры с ребенком с объяснением проблемы. Это не воспринимают как назидательство. «Ой, ты пойдешь в темный лес, с тобой там случится» – это не работает. Когда это спокойный разговор, половое просвещение, объяснение, что может быть, чего можно избежать, по каким причинам, – это работает. А «сиди дома, никуда не ходи» – это не работает. Запретный плод сладок. И очень захочется пойти.
Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Но мы можем дома сидеть, в интернете найти. Мы же говорим о запретах, что государство должно внести. А в семье бесполезно так, это надо другие механизмы психологические. Индивидуальный подход.
Валентина Солодухо:
Я считаю, что изначально семья формирует знания, отношения, готовит к последствиям, если случится. Общество, конечно, тоже не стоит в стороне.
Елена Симакова, заместитель начальника главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси:
Я хочу сказать, чтобы родители могли об этом тоже рассказать детям, для этого и родителей нужно подготовить: как говорить детям, с какого возраста. Не все родители грамотные в этом вопросе. Для многих эта тема – табу.
Алена Сырова, СТВ:
Постыдное, мы не будем об этом говорить, как-нибудь сам узнает. Вырастет – разберется. Но все равно же дети изучают мир, в том числе свое тело. И происходит это довольно-таки рано. Не в 11 классе это происходит. Как нам подловить этот момент? Не упустить? Может, какие-то курсы, факультативы для детей или родителей?
Елена Симакова:
Есть и то, и другое на сегодня. Достаточно мы говорим и родителям, что есть такая опасность, и детей начинаем потихоньку к этому подводить, говоря о том, какие изменения в теле у него могут происходить и так далее. Много чего делается на сегодня.
Алена Сырова:
Много чего делается, но важно, чтобы это применялось. Мы много говорим, кто становится жертвами, кто становится преступниками, но мне кажется, что и к тем, и к другим нужно быть внимательнее. Потому что в наших силах не допустить те преступления, которые могут совершаться по разным мотивам, но это не отменяет их мерзости и недопустимости.
Кирилл Казаков:
Возможно, запреты у нас должны действовать такие, а возможно, еще жестче. Это радикально. Когда ты начинаешь думать о том, что в качестве объекта извращенца может оказаться и твой ребенок, – это беда.
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