Опрос: 80% поляков недовольны сотрудничеством президента и правительства

Поляки полностью разуверились в том, что власти способны эффективно управлять государством. В основном из-за того, что президент и правительство так и не смогли наладить сотрудничество. Об этом говорят результаты последнего соцопроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как выяснилось, подавляющее большинство жителей, а именно 80 % оценивают отношения между премьер-министром и главой государства как очень плохие. По мнению опрошенных, обе стороны обвиняют друг друга в невыполнении предвыборных обещаний. Кароль Навроцкий открыто критикует предложенные премьером Дональдом Туском законопроекты и накладывает вето на некоторые из них.

По мнению политологов, результат соцопроса свидетельствует о том, что поляки осознают, что в верхушке власти столкнулись два разных политических лагеря, которые имеют разные взгляды на решение накопившихся в Польше проблем. Остается добавить, что по итогам соцопроса, проведенного ранее, 52 % поляков считают, что премьер Дональд Туск должен уйти в отставку.