Технология ещё с советских времен. В Гродненской области урожайность картофеля бьёт рекорды

Новости Беларуси. В Беларуси завершается уборка картофеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гродненской области сезон выдался богатым на рекорды по урожайности – в среднем аграрии поднимают 300 центнеров с гектара. Хранилища практически заполнены, но не все отправляется на зимовку. Востребованы и продукты переработки. Самый крупный крахмальный завод страны работает на полную мощь, ведь спрос на продукцию только растет. От поля до цеха – репортаж Галины Буро.

Со скоростью 3,5 гектара в сутки. Техника идет медленно, чтобы автоматика успевала тщательно подбирать клубни с поля. Спешка здесь излишня, на кону качество уборки. За 11 сезонов механизатор Александр Савко в картофельном вопросе стал профи.

Александр Савко, механизатор сельхозпредприятия «Озеранский»:

Весной хорошо потрудились, вырастили хорошую картошку.

– А картошку любите?

– Кто же из белорусов картошку не любит!

В сельхозкооперативе «Озеранский» сорта только белорусские – «Скарб», «Янка», «Манифест». По своим качествам, в том числе устойчивости к погоде, они давно превзошли зарубежные.

Галина Буро, корреспондент:

Выращиванием картофеля в этом хозяйстве занимаются еще с советских времен. Технология отработана: здесь знают секреты красивых клубней. А потому и посевные площади самые большие в районе – 80 гектаров. Из них осталось убрать лишь 20 гектаров – до конца недели справятся. Здесь говорят: картошка в грядке – зима в достатке. А нынешний сезон одарил урожаем сполна.

Виктор Полойко, директор сельхозпредприятия «Озеранский»:

Урожайность у нас в сельхозорганизации получилась 300 центнера с гектара – средняя. И на сегодня погода нам не всегда сопутствовала. В кратчайшие сроки был посажен картофель, внесены удобрения, химпрополки были тоже вовремя и в нужных дозировках. Поэтому, я считаю, что это заслуга нашей команды.

Семенной картофель закладывают в хранилище, чтобы позже реализовать по выгодной цене, некондицию сдают на крахмальный завод. Хоть территориально завод расположен в Мостовском районе, принимает продукцию со всех регионов. Это самое мощное предприятие в стране – 70 % белорусского крахмала производят здесь. Процесс полностью автоматизирован – полсотни тонн продукта высшего сорта ежесуточно. Ведь и спрос высокий. Например, эти мешки готовятся к отгрузке в Сербию. Географию поставок завод расширяет каждый год.

Инна Жвирбля, директор Рогозницкого крахмального завода:

71 % всей продукции – крахмала картофельного именного высшего сорта – направляется на экспорт. Основными партнерами нашими являются Российская Федерация и Республика Казахстан. А также сейчас география экспорта расширяется, присоединились Армения, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Сербия, Китай.