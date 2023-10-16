«Мы имели дело с феноменом Чикатило». Почему закон о принудительном лечении педофилов принят вовремя?

Новости Беларуси. Как оградить детей от насилия? Поддается ли педофилия лечению? Кто чаще всего подвергается опасности? В Беларуси корректируют законодательство, касающееся вопросов половой неприкосновенности детей. Противодействие педофилии стало темой ток-шоу «По существу». На площадке программы 16 октября собрались правоохранители, психологи, врачи, эксперты от образования и законодатели. Алена Сырова, СТВ:

Те изменения, которые приняли в законодательстве, довольно жесткие и радикальные впервые за долгое время. Как считаете, почему мы так долго к ним шли (я считаю, что долго) и все ли мы учли? Или могли еще жестче?

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Законопроект принят в первом чтении, поэтому дальше еще мы будем эти вопросы обсуждать. Возможно, появится еще хорошая идея, которую мы юридически оформим и внесем в качестве изменений и дополнений в ходе второго чтения. Потом еще этот вопрос будет обсуждаться и рассматриваться на заседании сессии Совета Республики. Но отмечу, что этот закон как нельзя принимается своевременно. Потому что эти проблемы с нарушением половой неприкосновенности детей, с насилием в отношении несовершеннолетних в последнее время получили широчайший общественный резонанс. Обратите внимание, недели не проходит, прежде чем у нас в республике не выявляются лица, которые совершают преступления против половой неприкосновенности детей. Кирилл Казаков, СТВ:

Это потому что мы стали чаще говорить об этом либо таких преступлений стало больше? Вопрос такой.