«Мы имели дело с феноменом Чикатило». Почему закон о принудительном лечении педофилов принят вовремя?
Новости Беларуси. Как оградить детей от насилия? Поддается ли педофилия лечению? Кто чаще всего подвергается опасности? В Беларуси корректируют законодательство, касающееся вопросов половой неприкосновенности детей. Противодействие педофилии стало темой ток-шоу «По существу». На площадке программы 16 октября собрались правоохранители, психологи, врачи, эксперты от образования и законодатели.
Алена Сырова, СТВ:
Те изменения, которые приняли в законодательстве, довольно жесткие и радикальные впервые за долгое время. Как считаете, почему мы так долго к ним шли (я считаю, что долго) и все ли мы учли? Или могли еще жестче?
Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Законопроект принят в первом чтении, поэтому дальше еще мы будем эти вопросы обсуждать. Возможно, появится еще хорошая идея, которую мы юридически оформим и внесем в качестве изменений и дополнений в ходе второго чтения. Потом еще этот вопрос будет обсуждаться и рассматриваться на заседании сессии Совета Республики. Но отмечу, что этот закон как нельзя принимается своевременно. Потому что эти проблемы с нарушением половой неприкосновенности детей, с насилием в отношении несовершеннолетних в последнее время получили широчайший общественный резонанс. Обратите внимание, недели не проходит, прежде чем у нас в республике не выявляются лица, которые совершают преступления против половой неприкосновенности детей.
Кирилл Казаков, СТВ:
Это потому что мы стали чаще говорить об этом либо таких преступлений стало больше? Вопрос такой.
Олег Дьяченко:
Некоторые говорят о том, что появились более современные средства, с помощью которых можно выявить эти преступления. Потому что я считаю, что и раньше были такие преступления. Мы в кулуарах сегодня тоже обсуждали, что мы имели дело с феноменом Чикатило в советское время, который совершал преступления против подростков, убивал их, получал от этого колоссальнейшее наслаждение, которого потом изобличили и приговорили к смертной казни за совершенные преступления. Эти преступления были всегда, но вопрос в методике их выявления. И даже сегодня вопрос стоит ребром: как выявить, предупредить, профилактировать?
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