«Мамы, которые не реагируют на звоночки». Почему после насилия над ребёнком психолог нужен и родителям?

Новости Беларуси. Как оградить детей от насилия? Поддается ли педофилия лечению? Кто чаще всего подвергается опасности? В Беларуси корректируют законодательство, касающееся вопросов половой неприкосновенности детей. Противодействие педофилии стало темой ток-шоу «По существу». На площадке программы 16 октября собрались правоохранители, психологи, врачи, эксперты от образования и законодатели.
Алена Сырова, СТВ:
Мы говорим очень много в этой программе о тех, кто совершает преступления, но мало внимания уделили тем, кто становится жертвами этих преступлений. Да, немного коснулись того, что нужна реабилитация. Но какая? И не только, мне кажется, детям, которые стали жертвами, но и их родителям. Если речь, конечно, не идет о тех случаях, когда мамы сами потворствуют.
Валентина Солодухо, старший преподаватель кафедры психологии образования и развития личности Института психологии БГПУ:
Сами потворствуют мамы или мамы, которые не реагируют на звоночки, а ведь звоночков много. Вот из простого обращения: «Мама, у меня это случилось» – до изменений в поведении ребенка. Иногда даже маленькие дети демонстрируют такое знание секса и сексуальности, которые их возрасту не свойственны. Вопрос: откуда эти вещи произошли? Ведь против сексуальной неприкосновенности какие есть вещи? Это прямые вещи, но еще можно вовлекать ребенка в просмотр фильмов определенного содержания, наблюдать за половым актом, который происходит. Это тоже ведь насилие. Обсуждение тем с маленьким ребенком. И тогда получается, что ребенок в игре берет куклы, воспроизводит определенные действия. Откуда у ребенка такое знание? Озарение какое-то сверху произошло? Нет, однозначно должны родители на эти звоночки реагировать. Мы говорим о тех родителях, которые адекватные, и про реабилитацию детей и родителей, бесспорно, нужно говорить. И программы создавать для этого, и ребенка вовлекать с детским психологом. Взрослых родителей тоже к психологической службе привлекать. Эту ситуацию как минимум нужно принять как случившуюся и с ней работать.
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