«Мамы, которые не реагируют на звоночки». Почему после насилия над ребёнком психолог нужен и родителям?

Новости Беларуси. Как оградить детей от насилия? Поддается ли педофилия лечению? Кто чаще всего подвергается опасности? В Беларуси корректируют законодательство, касающееся вопросов половой неприкосновенности детей. Противодействие педофилии стало темой ток-шоу «По существу». На площадке программы 16 октября собрались правоохранители, психологи, врачи, эксперты от образования и законодатели.

Алена Сырова, СТВ:

Мы говорим очень много в этой программе о тех, кто совершает преступления, но мало внимания уделили тем, кто становится жертвами этих преступлений. Да, немного коснулись того, что нужна реабилитация. Но какая? И не только, мне кажется, детям, которые стали жертвами, но и их родителям. Если речь, конечно, не идет о тех случаях, когда мамы сами потворствуют.