Какие реабилитационные мероприятия нужны детям, пострадавшим от насилия? Рассказали эксперты

Новости Беларуси. Как оградить детей от насилия? Поддается ли педофилия лечению? Кто чаще всего подвергается опасности? В Беларуси корректируют законодательство, касающееся вопросов половой неприкосновенности детей. Противодействие педофилии станет темой ток-шоу «По существу». На площадке программы соберутся правоохранители, психологи, врачи, эксперты от образования и законодатели.

Алена Сырова, СТВ:

Гендерный момент. Когда мы говорим о педофилии, то сразу рисуется картина: это взрослый мужчина и маленькая девочка. Кирилл Казаков, СТВ:

Это чаще всего не женат – не замужем не прозвучало. Алена Сырова:

Может быть, есть случаи, когда речь идет о взрослой женщине, допустим, и маленьком мальчике. Или это не разделяется? Или это чаще всего мужчинам свойственно? Наталия Громова, научный сотрудник РНПЦ психического здоровья:

Если говорить о статистике, на сегодня 90 и более процентов – это мужчины. Выявленной статистики. Мы имеем только факты. И это не только девочки. Алена Сырова:

Еще и мальчики?

Наталия Громова:

Конечно. Есть расстройства и гетеросексуальные, и би, и гомонаправленные. Здесь, в принципе, нет такой разницы, девочка или мальчик, это должен быть ребенок. А ребенок в препубертате не отличатся друг от друга. Они, по сути, одинаковы. Людмила Мун, начальник отдела психолого-физиологических исследований Государственного комитета судебных экспертиз:

Я поправлю: 99 %, не 90. Кирилл Казаков:

Скажите мне, пожалуйста, дети, когда проходят через подобную историю, насколько они могут обратно вернуться к нормальной жизни? Я уже аккуратно это говорю, потому что я понимаю, что когда в семье происходит подобная ситуация и девочка, предположим, не говорит никому. Выявляет это учитель, после пошла ситуация, доходит до милиции, до прокуратуры, до суда. Дальше каким образом ребенку вообще восстановиться? Это возможно?