Какие реабилитационные мероприятия нужны детям, пострадавшим от насилия? Рассказали эксперты
Новости Беларуси. Как оградить детей от насилия? Поддается ли педофилия лечению? Кто чаще всего подвергается опасности? В Беларуси корректируют законодательство, касающееся вопросов половой неприкосновенности детей. Противодействие педофилии станет темой ток-шоу «По существу». На площадке программы соберутся правоохранители, психологи, врачи, эксперты от образования и законодатели.
Алена Сырова, СТВ:
Гендерный момент. Когда мы говорим о педофилии, то сразу рисуется картина: это взрослый мужчина и маленькая девочка.
Кирилл Казаков, СТВ:
Это чаще всего не женат – не замужем не прозвучало.
Алена Сырова:
Может быть, есть случаи, когда речь идет о взрослой женщине, допустим, и маленьком мальчике. Или это не разделяется? Или это чаще всего мужчинам свойственно?
Наталия Громова, научный сотрудник РНПЦ психического здоровья:
Если говорить о статистике, на сегодня 90 и более процентов – это мужчины. Выявленной статистики. Мы имеем только факты. И это не только девочки.
Алена Сырова:
Еще и мальчики?
Наталия Громова:
Конечно. Есть расстройства и гетеросексуальные, и би, и гомонаправленные. Здесь, в принципе, нет такой разницы, девочка или мальчик, это должен быть ребенок. А ребенок в препубертате не отличатся друг от друга. Они, по сути, одинаковы.
Людмила Мун, начальник отдела психолого-физиологических исследований Государственного комитета судебных экспертиз:
Я поправлю: 99 %, не 90.
Кирилл Казаков:
Скажите мне, пожалуйста, дети, когда проходят через подобную историю, насколько они могут обратно вернуться к нормальной жизни? Я уже аккуратно это говорю, потому что я понимаю, что когда в семье происходит подобная ситуация и девочка, предположим, не говорит никому. Выявляет это учитель, после пошла ситуация, доходит до милиции, до прокуратуры, до суда. Дальше каким образом ребенку вообще восстановиться? Это возможно?
Людмила Мун:
Обязательно нужны какие-то реабилитационные мероприятия, обязательно. Потому что, смотрите, 40 % из случаев проходит без симптомов. То есть ребенок внешне не показывает признаки какого-то психического неблагополучия. Ой, там еще 30 % малосимптомных. И нам кажется, что вроде бы с ребенком нормально.
Алена Сырова:
Может быть, потому что чаще всего это происходит в неблагополучных семьях…
Кирилл Казаков:
Семьи бывают разными.
Людмила Мун:
Когда посторонние люди начинают там работать, разговаривать, внешне можно не заметить каких-то серьезных изменений. Но дело в том, что это травма, которая идет за человеком всю оставшуюся жизнь, если с ней не работать. Потому что ребенок сейчас может и сделать вид, что не произошло ничего, включаются какие-то защитные механизмы.
Алена Сырова:
Так это и у взрослого человека бывает.
Людмила Мун:
Но это же идет дальше. Это идет в семейную жизнь. Это идет во взаимоотношения с родителем. Это преследует всю жизнь.
Роман Сидоренко, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генпрокуратуры Беларуси:
Я вам более скажу, что даже есть примеры, когда пострадавшие от преступления мальчики в последующем сами становятся насильниками.
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