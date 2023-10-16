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Какие реабилитационные мероприятия нужны детям, пострадавшим от насилия? Рассказали эксперты

16 октября 2023 19:02
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Новости Беларуси. Как оградить детей от насилия? Поддается ли педофилия лечению? Кто чаще всего подвергается опасности? В Беларуси корректируют законодательство, касающееся вопросов половой неприкосновенности детей. Противодействие педофилии станет темой ток-шоу «По существу». На площадке программы соберутся правоохранители, психологи, врачи, эксперты от образования и законодатели.

Какие реабилитационные мероприятия нужны детям, пострадавшим от насилия? Рассказали эксперты-1

Алена Сырова, СТВ:
Гендерный момент. Когда мы говорим о педофилии, то сразу рисуется картина: это взрослый мужчина и маленькая девочка.

Кирилл Казаков, СТВ:
Это чаще всего не женат – не замужем не прозвучало.

Алена Сырова:
Может быть, есть случаи, когда речь идет о взрослой женщине, допустим, и маленьком мальчике. Или это не разделяется? Или это чаще всего мужчинам свойственно?

Наталия Громова, научный сотрудник РНПЦ психического здоровья:
Если говорить о статистике, на сегодня 90 и более процентов – это мужчины. Выявленной статистики. Мы имеем только факты. И это не только девочки.

Алена Сырова:
Еще и мальчики?

Какие реабилитационные мероприятия нужны детям, пострадавшим от насилия? Рассказали эксперты-4

Наталия Громова:
Конечно. Есть расстройства и гетеросексуальные, и би, и гомонаправленные. Здесь, в принципе, нет такой разницы, девочка или мальчик, это должен быть ребенок. А ребенок в препубертате не отличатся друг от друга. Они, по сути, одинаковы.

Людмила Мун, начальник отдела психолого-физиологических исследований Государственного комитета судебных экспертиз:
Я поправлю: 99 %, не 90.

Кирилл Казаков:
Скажите мне, пожалуйста, дети, когда проходят через подобную историю, насколько они могут обратно вернуться к нормальной жизни? Я уже аккуратно это говорю, потому что я понимаю, что когда в семье происходит подобная ситуация и девочка, предположим, не говорит никому. Выявляет это учитель, после пошла ситуация, доходит до милиции, до прокуратуры, до суда. Дальше каким образом ребенку вообще восстановиться? Это возможно?

Какие реабилитационные мероприятия нужны детям, пострадавшим от насилия? Рассказали эксперты-7

Людмила Мун:
Обязательно нужны какие-то реабилитационные мероприятия, обязательно. Потому что, смотрите, 40 % из случаев проходит без симптомов. То есть ребенок внешне не показывает признаки какого-то психического неблагополучия. Ой, там еще 30 % малосимптомных. И нам кажется, что вроде бы с ребенком нормально.

Алена Сырова:
Может быть, потому что чаще всего это происходит в неблагополучных семьях…

Кирилл Казаков:
Семьи бывают разными.

Людмила Мун:
Когда посторонние люди начинают там работать, разговаривать, внешне можно не заметить каких-то серьезных изменений. Но дело в том, что это травма, которая идет за человеком всю оставшуюся жизнь, если с ней не работать. Потому что ребенок сейчас может и сделать вид, что не произошло ничего, включаются какие-то защитные механизмы.

Какие реабилитационные мероприятия нужны детям, пострадавшим от насилия? Рассказали эксперты-10

Алена Сырова:
Так это и у взрослого человека бывает.

Людмила Мун:
Но это же идет дальше. Это идет в семейную жизнь. Это идет во взаимоотношения с родителем. Это преследует всю жизнь.

Роман Сидоренко, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генпрокуратуры Беларуси:
Я вам более скажу, что даже есть примеры, когда пострадавшие от преступления мальчики в последующем сами становятся насильниками.

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# Насилие # общество # Людмила Мун # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Наталия Громова # Роман Сидоренко # Фотофакт

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