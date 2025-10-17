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МИД РФ потребовал от ЮНЕСКО, ОБСЕ и ООН осудить атаку Киева на журналистов

17 октября 2025 13:44
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МИД Беларуси выразил соболезнования в связи с гибелью корреспондента РИА Новости Ивана Зуева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он попал под атаку дрона ВСУ в Запорожской области вместе с коллегой, которому удалось выжить.

В нашем внешнеполитическом ведомстве напомнили, что международным гуманитарным правом установлено – нападение на журналистов, работающих в зоне боевых действий, является военным преступлением.

МИД РФ потребовал от ЮНЕСКО, ОБСЕ и ООН осудить атаку Киева на журналистов-2

ЮНЕСКО, ОБСЕ и ООН должны немедленно осудить атаку Киева на журналистов. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России. Москва будет настойчиво добиваться от международных инстанций дать надлежащую правовую оценку этого умышленного убийства и других преступлений киевских властей против мирных граждан. Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, своим бездействием эти структуры, по сути, потворствуют кровавым преступлениям режима Зеленского и несут за них свою меру ответственности.

# Международная политика # МИД Республики Беларусь

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