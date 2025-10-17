МИД РФ потребовал от ЮНЕСКО, ОБСЕ и ООН осудить атаку Киева на журналистов

МИД Беларуси выразил соболезнования в связи с гибелью корреспондента РИА Новости Ивана Зуева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он попал под атаку дрона ВСУ в Запорожской области вместе с коллегой, которому удалось выжить.

В нашем внешнеполитическом ведомстве напомнили, что международным гуманитарным правом установлено – нападение на журналистов, работающих в зоне боевых действий, является военным преступлением.