МИД Беларуси выразил соболезнования в связи с гибелью корреспондента РИА Новости Ивана Зуева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он попал под атаку дрона ВСУ в Запорожской области вместе с коллегой, которому удалось выжить.
В нашем внешнеполитическом ведомстве напомнили, что международным гуманитарным правом установлено – нападение на журналистов, работающих в зоне боевых действий, является военным преступлением.
ЮНЕСКО, ОБСЕ и ООН должны немедленно осудить атаку Киева на журналистов. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России. Москва будет настойчиво добиваться от международных инстанций дать надлежащую правовую оценку этого умышленного убийства и других преступлений киевских властей против мирных граждан. Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, своим бездействием эти структуры, по сути, потворствуют кровавым преступлениям режима Зеленского и несут за них свою меру ответственности.