Депутат: высказывания Польши вносят раскол в налаживание отношений между Беларусью и ЕС по решению проблемы беженцев

Юлия Алексеюк, СТВ: Провокация с беженцами с треском провалилась. Теперь паны ищут альтернативные возможности досадить Беларуси. В ход идут откровенно грязные методы. Чего только стоят угрозы закрыть железнодорожное сообщение в «Кузнице», манипуляции с переброской на линию границы военного контингента. Создается впечатление, что руководство Польши всерьез уверовало в миф о том, что их страна избрана для защиты Европы. Мол, кто если не мы? Вот только потуги на имперские амбиции Польши уже никто всерьез не воспринимает.

Игорь Хлобукин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Потешные угрозы польских военных и политиков сегодня никем в мире уже не воспринимаются всерьез. Это касается заявлений польского генерала по захвату территории Беларуси в течение трех дней. Это касается также прекращения железнодорожного движения через станцию «Кузница» якобы под предлогом обеспечения безопасности польских офицеров, железнодорожников. Эти высказывания, кроме как провокация, не имеют под собой никаких оснований. Они ничтожны, смешны и вносят определенный раскол в то налаживание отношений, которое сейчас происходит между Республикой Беларусь и Европейским союзом по решению проблемы беженцев на границе.

Понятно, что выполняя указания заокеанских руководителей, Польша всячески пытается вынести эту ситуацию в своем нужном свете. К сожалению, ответа со стороны Запада сегодня мы не видим, хотя такие договоренности также были: ни «зеленого» коридора, ни каких-то иных мероприятий Европейский союз не проводит.

Милитаристская политика Польши известна давно, еще с 1930-х годов, когда поляки претендовали на земли Западной Украины, Западной Беларуси, хотели иметь свои колонии и в Африке. Но чем это заканчивалось, мы все прекрасно видим. Складывается впечатление, что Польша может оказаться в определенной политической ловушке, когда, выполнив все мероприятия по так называемой войне с Беларусью, она будет уже не нужна Соединенным Штатам, в том числе Европейскому союзу.