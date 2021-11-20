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Чему учатся и какие задачи выполняют курсанты? Побывали на военном факультете БГУ

20 ноября 2021 15:29
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Стюша Тайм, блогер:
А мы продолжаем рассказывать про военное образование в Республике Беларусь. Сегодня мы приехали на военный факультет Белорусского государственного университета. И вот мы уже в учебном корпусе. Сейчас вместе с вами будем смотреть, как проходит учебный процесс на военном факультете Белорусского государственного университета.

Олег Валерьевич, здравствуйте. Какие специальности могут получить ребята на вашем факультете?

Чему учатся и какие задачи выполняют курсанты? Побывали на военном факультете БГУ-1

Олег Горгуль, заместитель начальника по идеологической работе военного факультета БГУ:
Мы проводим обучение по пяти специальностям: геоинформационные системы; радиационная, химическая и биологическая защита; международные отношения в военной сфере; международные отношения в информационной сфере; юристы и прикладная криптография.

Стюша Тайм:
Можно ли сегодня немного прикоснуться к учебному процессу, посмотреть, как ребята получают образование?

Олег Горгуль:
Здесь секретов никаких нет, с удовольствием провожу вас.

Сейчас мы находимся в специализированном классе подготовки специалистов войск пороховой защиты. Наш преподаватель – полковник Мехович Иван Иванович.

Стюша Тайм:
Что сейчас отрабатывают ребята?

Чему учатся и какие задачи выполняют курсанты? Побывали на военном факультете БГУ-3

Иван Мехович, преподаватель кафедры радиационной, химической и биологической защиты военного факультета БГУ:
Курсанты отрабатывают вопросы проведения радиационной, химической разведки на случай применения противником оружия массового поражения.

Стюша Тайм:
Я уже внутри макета автомобиля вместе с ребятами-курсантами. Расскажи, пожалуйста, что это за приборы?

Чему учатся и какие задачи выполняют курсанты? Побывали на военном факультете БГУ-5

Максим Михута, курсант военного факультета БГУ:
Этот прибор – измеритель мощности дозы. Он встроен в наш автомобиль для измерения уровня радиации на местности.

Стюша Тайм:
Я вижу, у вас в кабинете представлен также костюм химической защиты.

Иван Мехович:
Да, это образцы средств защиты кожных покровов и обмундирования. На данном манекене представлен костюм защитный сетчатый. Также представлен и изолирующий тип средств защиты – общевойсковой защитный комплект, который широко используется в Вооруженных Силах.  

Чему учатся и какие задачи выполняют курсанты? Побывали на военном факультете БГУ-7

Стюша Тайм:
Мы попадаем еще в одну аудиторию. Кого здесь готовят?

Олег Горгуль:
Это уже класс правовой работы. Здесь готовят специалистов для юридической службы в Вооруженных Силах Республики Беларусь. Сейчас мы видим старшего преподавателя, начальника юридической службы общевойсковой кафедры. Мы попали на учебный процесс.

Стюша Тайм:
Чем отличается военный юрист от гражданского?

Чему учатся и какие задачи выполняют курсанты? Побывали на военном факультете БГУ-9

Андрей Иванов, старший преподаватель – начальник юридической службы общевойсковой кафедры военного факультета БГУ:
Помимо того что они обучаются дисциплинам на базовом факультете, наши военные юристы обучают дисциплинам на нашем военном факультете. Это военная администрация, правовая работа. Потом по выпуску наши юристы военные распределяются в воинской части.

Стюша Тайм:
Что, помимо учебы, еще делают курсанты? Какие задачи выполняют?

Олег Горгуль:
Военно-патриотической направленности. Гражданско-патриотическое воспитание. В том числе это все находит отображение в официальном Telegram-канале военного факультета, который мы начали вести с 1 сентября текущего года. Если вы хотите, мы сейчас посмотрим на редакторов этого канала, которые выполняют одну из задач.

Стюша Тайм:
Очень хотим, потому что я сама блогер. Для меня это крайне интересно.

Мне сказали, что вы ведете Telegram-канал. Как давно вы его создали?

Чему учатся и какие задачи выполняют курсанты? Побывали на военном факультете БГУ-11

Елизавета Рунцо, курсант военного факультета БГУ:
Мы его создали в начале этого учебного года, когда поступили на военный факультет. Столкнулись с тем, что хотелось как-то при поступлении понять, как проводят свое время курсанты. Не нашли доступа к этому и решили, что будем публиковать такую информацию самостоятельно, когда поступим на данный факультет.

Стюша Тайм:
Пару слов нашим телезрителям. Что бы вы хотели пожелать?

Чему учатся и какие задачи выполняют курсанты? Побывали на военном факультете БГУ-13

Карина Кошелева, курсант военного факультета БГУ:
Молодежи мы желаем в первую очередь стремиться к своим целям, к достижениям, быть активными и жизнерадостными.

Елизавета Рунцо:
Безусловно, любите свою родину, участвуйте в ее развитии.

# Образование в Беларуси # Стюша Тайм

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