Чему учатся и какие задачи выполняют курсанты? Побывали на военном факультете БГУ

Стюша Тайм, блогер:

А мы продолжаем рассказывать про военное образование в Республике Беларусь. Сегодня мы приехали на военный факультет Белорусского государственного университета. И вот мы уже в учебном корпусе. Сейчас вместе с вами будем смотреть, как проходит учебный процесс на военном факультете Белорусского государственного университета. Олег Валерьевич, здравствуйте. Какие специальности могут получить ребята на вашем факультете?

Олег Горгуль, заместитель начальника по идеологической работе военного факультета БГУ:

Мы проводим обучение по пяти специальностям: геоинформационные системы; радиационная, химическая и биологическая защита; международные отношения в военной сфере; международные отношения в информационной сфере; юристы и прикладная криптография. Стюша Тайм:

Можно ли сегодня немного прикоснуться к учебному процессу, посмотреть, как ребята получают образование? Олег Горгуль:

Здесь секретов никаких нет, с удовольствием провожу вас. Сейчас мы находимся в специализированном классе подготовки специалистов войск пороховой защиты. Наш преподаватель – полковник Мехович Иван Иванович. Стюша Тайм:

Что сейчас отрабатывают ребята?

Иван Мехович, преподаватель кафедры радиационной, химической и биологической защиты военного факультета БГУ:

Курсанты отрабатывают вопросы проведения радиационной, химической разведки на случай применения противником оружия массового поражения. Стюша Тайм:

Я уже внутри макета автомобиля вместе с ребятами-курсантами. Расскажи, пожалуйста, что это за приборы?

Максим Михута, курсант военного факультета БГУ:

Этот прибор – измеритель мощности дозы. Он встроен в наш автомобиль для измерения уровня радиации на местности. Стюша Тайм:

Я вижу, у вас в кабинете представлен также костюм химической защиты. Иван Мехович:

Да, это образцы средств защиты кожных покровов и обмундирования. На данном манекене представлен костюм защитный сетчатый. Также представлен и изолирующий тип средств защиты – общевойсковой защитный комплект, который широко используется в Вооруженных Силах.

Стюша Тайм:

Мы попадаем еще в одну аудиторию. Кого здесь готовят? Олег Горгуль:

Это уже класс правовой работы. Здесь готовят специалистов для юридической службы в Вооруженных Силах Республики Беларусь. Сейчас мы видим старшего преподавателя, начальника юридической службы общевойсковой кафедры. Мы попали на учебный процесс. Стюша Тайм:

Чем отличается военный юрист от гражданского?

Андрей Иванов, старший преподаватель – начальник юридической службы общевойсковой кафедры военного факультета БГУ:

Помимо того что они обучаются дисциплинам на базовом факультете, наши военные юристы обучают дисциплинам на нашем военном факультете. Это военная администрация, правовая работа. Потом по выпуску наши юристы военные распределяются в воинской части. Стюша Тайм:

Что, помимо учебы, еще делают курсанты? Какие задачи выполняют? Олег Горгуль:

Военно-патриотической направленности. Гражданско-патриотическое воспитание. В том числе это все находит отображение в официальном Telegram-канале военного факультета, который мы начали вести с 1 сентября текущего года. Если вы хотите, мы сейчас посмотрим на редакторов этого канала, которые выполняют одну из задач. Стюша Тайм:

Очень хотим, потому что я сама блогер. Для меня это крайне интересно. Мне сказали, что вы ведете Telegram-канал. Как давно вы его создали?

Елизавета Рунцо, курсант военного факультета БГУ:

Мы его создали в начале этого учебного года, когда поступили на военный факультет. Столкнулись с тем, что хотелось как-то при поступлении понять, как проводят свое время курсанты. Не нашли доступа к этому и решили, что будем публиковать такую информацию самостоятельно, когда поступим на данный факультет. Стюша Тайм:

Пару слов нашим телезрителям. Что бы вы хотели пожелать?