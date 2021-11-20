Новые станции метро в Минске построили без остановки движения поездов. Как в этом помог комплекс «Алеся»?

Новости Беларуси. В Беларуси отпраздновали День Октябрьской революции. Так сложилось, что 7 ноября, который уже стал днем сюрпризов, раньше было принято дарить людям метро. Да и сегодня метрополитен – это объект, который всегда ждут жители любого города. В больших мегаполисах даже автомобилисты пересаживаются в подземный транспорт, и уже никого не удивишь фразой «звезды ездят в метро». Они там часто бывают замечены и не стесняются своих предпочтений добраться до места точно в срок без пробок и светофоров. В Минске процесс строительства и проектирования метро не останавливается уже много лет. Узнаем о близких и далеких перспективах подземной магистрали. В студии программы «Большой город» на СТВ главный инженер «Минскметропроекта» Георгий Протасов. Екатерина Забенько, ведущая:

Георгий Николаевич, сколько времени проходит от создания проекта, сколько согласований необходимо пройти до того, как он уже будет реализован в жизни с помощью нашей прекрасной «Алеси», тоннелепроходческого комплекса?

Георгий Протасов, главный инженер ОАО «Минскметропроект»:

Достаточно трудоемкое, долгое дело. Я могу сказать, что на проектирование третьей линии Минского метрополитена ушло, в общей сложности, около 10 лет. Это был достаточно сложный участок, особенно первая станция. Их пришлось строить в плотной городской застройке. Жители жаловались часто на нас, за что я, пользуясь случаем, приношу извинения. Но по-другому нельзя было. Екатерина Забенько:

А потом благодарили за то, что все-таки станции метро появлялись в непосредственной близости от их домов. Георгий Протасов:

Да, тупик за станцией «Юбилейная» – это самый глубокий котлован в Минском метро, по-моему, 34 метра была глубина. Мы построили пешеходный тоннель под действующим шестиэтажным домом, мы построили два пешеходных тоннеля с траволаторами под железнодорожными путями без остановки движения поездов.

Екатерина Забенько:

Наверное, еще лет 10 назад, если бы это кто-то вслух произнес, трудно было бы поверить, что это возможно. Георгий Протасов:

Как оказалось, это возможно. Когда пассажиры приезжали на станцию «Площадь Ленина», они даже не догадывались о том, что под землей, под платформой идет строительство. Были построены эскалаторные ходы и лестничные спуски на пересадочный узел со станции «Вокзальная». Это все было без остановки строительства. В процессе строительства ученые замеряли уровень напряжения и деформации на действующем метрополитене. Потому что строительство велось без остановки движения, а безопасность у нас всегда в приоритете. В режиме реального времени это все отслеживалось. А строители снизу подкапывались под действующую станцию, затянули туда эскалаторы, построили лестничные спуски, построили сооружение, мы там делали химическое закрепление грунтов. Там был достаточно сложный участок. Екатерина Забенько:

Мы с вами говорили уже о главной помощнице метростроевцев – тоннелепроходческом комплексе «Алеся». Насколько с ее появлением в рядах метростроевцев ускорился процесс строительства метро?