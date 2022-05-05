Щёкин: Лукашенко оказался на порядок выше, чем многие лидеры ядерных держав

После «Панорамы» наши зрители могут посмотреть полное интервью. Мы пока видели только фрагменты, а ведь всегда интересно. Помните, был и Мэтью, и Стив? Всегда интересно, как Президент их на лопатки кладет. Этот формат, стиль общения, этот дрожащий Мэтью, этот наглый Стивен. И всегда Президент выходит победителем.

Григорий Азаренок, СТВ: Главная тема сегодняшняя – это интервью Президента Associated Press. Снова западные СМИ, снова западные журналисты стоят в очередь к нашему Президенту, чтобы пообщаться, чтобы задать какие-то вопросы. Они там у себя какие-то непонятные заявления делают, непонятные публикации ставят. Тем не менее за главной информацией они бегут в Минск, во Дворец Независимости к нашему Президенту.

Николай Щекин, философ:

Все одновременно признаются в том, что легко говорить с Президентом, но одновременно и тяжело. Тяжело, потому что он откровенен и владеет фактами. Действительно, факты на стол, как у вас написано на майке. Президент один из самых информированных. А очередь к нему, потому что в этом европейском котле ненависти, русофобии, нацизма, фашизма Александр Григорьевич Лукашенко – это единственный лидер в мире, который желает и хочет, чтобы был мир не просто в Беларуси, а на всей планете. И в Европе прежде всего.

Я не боюсь этих слов, но я говорю, что именно Лукашенко остановил войну в Беларуси, именно он не дал развернуться и раскрутиться маховику этой войны в Европе. Он сдерживает сегодня практически все силы. И те, кто приезжают взять у него интервью, отлично это понимают. Только они не могут понять, откуда у Лукашенко такой ресурс. Они не могут его понять как личность, его историческое предназначение, его историческую миссию.

Александр Григорьевич Лукашенко сегодня в интервью говорил о взаимоотношениях с Путиным, что у них добрососедские, дружеские отношения. Так вот, не каждый глава государства и вообще человек сможет в таком формате общаться с лидером ядерного государства. Александр Григорьевич Лукашенко оказался на порядок выше, чем многие лидеры ядерных держав.