Обладательница 5-тысячного водительского удостоверения в Гомельской области получила подарки от сотрудников ГАИ

Новости Беларуси. На неделе сотрудники ГАИ отмечают свой профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 3 июля исполняется 86 лет со дня создания Государственной автомобильной инспекции. Накануне этой даты в межрайонном экзаменационном отделе Гомеля подготовили сюрприз для получателя пятитысячного водительского удостоверения в 2022 году. О подробностях акции расскажет Анна Корольчук.

Анна Корольчук, корреспондент:

Каждый год на дорогах Гомельской области появляется более 10 тысяч водителей. Только в межрайонном экзаменационном отделе ГАИ ежедневно проходят тестирование на получение прав до 30 человек. Чтобы этот волнительный процесс был комфортным для будущих водителей, в этом году в областной ГАИ открыли новый экзаменационный класс.

Компьютерный зал для сдачи теоретического этапа оборудовали современной техникой. Одновременно сдавать экзамен в нем могут 24 человека. Раньше группы приходилось делить на части. Рядом сделали фотокабинет и помещения для обработки и выдачи документов. Обновления помогли сократить время ожидания. Удостоверения водители получают день в день, хотя по закону на их изготовление дают пять суток. Несмотря на то, что последнее время загрузка у отдела выросла, специалисты выдерживают темп.

Дмитрий Ковалев, начальник межрайонного экзаменационного отдела ГАИ УВД Гомельского облисполкома:

Если сопоставить, ранее мы осуществляли обмен водительского удостоверения где-то у 100-120 желающих, даже с учетом тех, кто получает впервые. В настоящее время в пиковые дни доходит до 200-250 человек в 2011 году вводились водительские удостоверения нового образца. Конечно же, у всех было желание совершить обмен на новый образец водительского удостоверения. Сейчас 10 лет истекло, соответственно, пришел срок их обмена.

Накануне своего профессионального праздника сотрудники ГАИ решили поздравить владельца пятитысячного удостоверения, выданного за этот год. Им оказалась гомельчанка Александра Красовская. Водительский стаж девушки – 5 лет. Недавно она вышла замуж и сменила фамилию. Следом пришла за новыми документами.

Александра Красовская, жительница Гомеля:

Многие девочки не доходят и потом рассказывают, что их сотрудники ГАИ останавливают, а фамилия уже новая, а по водительскому – старая. Я решила: пойду поменяю.

Кроме сувенирной продукции от Госавтоинспекции автоледи получила красивый номер водительского удостоверения, который перекликается с ее датой рождения. Инспекторы отмечают, что среди новоиспеченных водителей женщины составляют не менее половины. В межрайонном экзаменационном отделе надеются, что благодаря обновлениям все больше людей будут сдавать тестирование с первого раза.