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Обладательница 5-тысячного водительского удостоверения в Гомельской области получила подарки от сотрудников ГАИ

01 июля 2022 06:49
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Новости Беларуси. На неделе сотрудники ГАИ отмечают свой профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 3 июля исполняется 86 лет со дня создания Государственной автомобильной инспекции. Накануне этой даты в межрайонном экзаменационном отделе Гомеля подготовили сюрприз для получателя пятитысячного водительского удостоверения в 2022 году.

О подробностях акции расскажет Анна Корольчук.

Обладательница 5-тысячного водительского удостоверения в Гомельской области получила подарки от сотрудников ГАИ-1

Анна Корольчук, корреспондент:
Каждый год на дорогах Гомельской области появляется более 10 тысяч водителей. Только в межрайонном экзаменационном отделе ГАИ ежедневно проходят тестирование на получение прав до 30 человек. Чтобы этот волнительный процесс был комфортным для будущих водителей, в этом году в областной ГАИ открыли новый экзаменационный класс.

Обладательница 5-тысячного водительского удостоверения в Гомельской области получила подарки от сотрудников ГАИ-4

Компьютерный зал для сдачи теоретического этапа оборудовали современной техникой. Одновременно сдавать экзамен в нем могут 24 человека. Раньше группы приходилось делить на части. Рядом сделали фотокабинет и помещения для обработки и выдачи документов. Обновления помогли сократить время ожидания. Удостоверения водители получают день в день, хотя по закону на их изготовление дают пять суток. Несмотря на то, что последнее время загрузка у отдела выросла, специалисты выдерживают темп.

Обладательница 5-тысячного водительского удостоверения в Гомельской области получила подарки от сотрудников ГАИ-7

Дмитрий Ковалев, начальник межрайонного экзаменационного отдела ГАИ УВД Гомельского облисполкома:
Если сопоставить, ранее мы осуществляли обмен водительского удостоверения где-то у 100-120 желающих, даже с учетом тех, кто получает впервые. В настоящее время в пиковые дни доходит до 200-250 человек в 2011 году вводились водительские удостоверения нового образца. Конечно же, у всех было желание совершить обмен на новый образец водительского удостоверения. Сейчас 10 лет истекло, соответственно, пришел срок их обмена.

Обладательница 5-тысячного водительского удостоверения в Гомельской области получила подарки от сотрудников ГАИ-10

Накануне своего профессионального праздника сотрудники ГАИ решили поздравить владельца пятитысячного удостоверения, выданного за этот год. Им оказалась гомельчанка Александра Красовская. Водительский стаж девушки – 5 лет. Недавно она вышла замуж и сменила фамилию. Следом пришла за новыми документами.

Обладательница 5-тысячного водительского удостоверения в Гомельской области получила подарки от сотрудников ГАИ-13

Александра Красовская, жительница Гомеля:
Многие девочки не доходят и потом рассказывают, что их сотрудники ГАИ останавливают, а фамилия уже новая, а по водительскому – старая. Я решила: пойду поменяю.

Обладательница 5-тысячного водительского удостоверения в Гомельской области получила подарки от сотрудников ГАИ-16

Кроме сувенирной продукции от Госавтоинспекции автоледи получила красивый номер водительского удостоверения, который перекликается с ее датой рождения. Инспекторы отмечают, что среди новоиспеченных водителей женщины составляют не менее половины. В межрайонном экзаменационном отделе надеются, что благодаря обновлениям все больше людей будут сдавать тестирование с первого раза.

Обладательница 5-тысячного водительского удостоверения в Гомельской области получила подарки от сотрудников ГАИ-19

Анна Корольчук:
Кроме того, в этом году планируют обновить и специальную площадку для сдачи экзаменов по вождению. В перспективе в областной Госавтоинспекции перенесут на первый этаж и модернизируют регистрационное подразделение.

# ГАИ # общество # Анна Корольчук # Дмитрий Ковалев # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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