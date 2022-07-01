Производство, строительство, торговля. Какие показатели в ЕС снова подверглись падению?

И этот показатель стремительно снижается уже четыре месяца. В ЕС настроения ухудшились во всех сферах, включенных в исследование: в производстве, строительстве, торговле, сфере услуг. Волна пессимизма затронула и Польшу. Там индекс упал до рекордных 96 пунктов. Больше всего проблем возникло в перерабатывающей отрасли. Из-за разрыва цепочек поставок множество предприятий оказались на грани закрытия. Впрочем, как показало исследование еврокомиссии, сейчас весь польский бизнес и даже потребители скованы страхом. Их пугают постоянно растущие инфляция и стоимость жизни, угроза рецессии. А вот успокоить бизнесменов и покупателей правительству пока нечем. Там прекрасно понимают, что остановить рост цен и падение уровня жизни одними обещаниями невозможно. Но другого выбора, кроме пустых слов, у них, похоже, нет.