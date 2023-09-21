Швед: часов на английский больше, чем в совокупности на белорусский и русский – мы готовим рабочую силу для Запада?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Знаете, что самое страшное – учебник пугает ученика – вот этого быть не должно. Он боится к какому-то учебнику притронуться. А учебник должен притягивать ученика к себе, его приятно, этот учебник, держать в руках. И я говорил, что не надо на это жалеть денег. Надо издать хороший учебник, написанный хорошим шрифтом, иллюстрированный. И главное – знания, знания, знания. Тезис: если там даже кратко написано, учителю известно, что это такое. Учебник для тебя будет уже конспектом, для ученика.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Почти 10 лет Президентом Республики Беларусь ставится конкретная четкая задача. Мне как человеку в данный момент полувоенному сложно понять, как команда Верховного главнокомандующего не выполняет по существу. Из года в год – мы подняли эти документы – и тут докладывают, что остаются какие-то комиссии, что-то перерабатывается и так далее.

Но конкретная задача, понятная, мне она тоже абсолютно понятна: должны быть четкие, доступные, всеми признанные учебники. Вместо этого Министерство образования почему-то уходит от критерия «учебники». В этом очень важный вопрос, на мой взгляд. Сейчас учебников нет, всего семь, зато более 200 учебных пособий. Это, мне кажется, очень важный момент. Вместо того чтобы заниматься учебниками (в Российской Федерации, для того чтобы издать учебник – 35 критериев). В советское время, тоже подняли нормативные акты того периода времени, были очень жесткие требования. Сейчас вместо того чтобы сделать учебники, ушли от учебников и перешли на учебные пособия – 227.

Учебный факультатив: «Защитники белорусской земли». Это все через призму учебных пособий для 10-11-х классов. Изучается деятельность Армии Крайова, обращаю внимание, это 23-й год, в рамках темы партизанского и подпольного движения в годы Великой Отечественной войны. По ряду классов количество часов на изучение английского языка больше в совокупности, чем на изучение белорусского и русского языков. Мы готовим рабочую силу для Запада? А у нас вот 3-й класс английский язык гораздо больше, чем в совокупности русский и белорусский, тогда возникает вопрос с точки зрения подходов по организации учебного процесса.

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