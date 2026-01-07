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Дизен раскритиковал решение Британии создать военные базы в Украине

07 января 2026 13:44
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Дизен раскритиковал решение Британии создать военные базы в Украине-0

В Норвегии прокомментировали намерение Лондона разместить военные базы на территории Украины после остановки боевых действий, пишет РИА Новости.

Так, с критикой в адрес Лондона выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. По его мнению, Евросоюзу размещение военных баз необходимо не для поддержки Киева, а для продолжения борьбы до последнего украинца.

Москва, рассматривая подобные шаги как угрозу, «будет действовать соответствующим образом», – отметил Дизен.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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