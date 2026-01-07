Неравнодушные минчане помогают коммунальщикам расчищать дороги и дворы
Последствия непогоды ликвидируют в Беларуси. 7 декабря по всей стране очищают дороги и дворы от снега более 3,5 тысячи работников ЖКХ. Также задействовано почти 1200 единиц спецтехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске на помощь коммунальщикам приходят неравнодушные горожане. Объединяют соседей местные КОТОСы. Сделать свой двор чище и комфортнее выходят семьями.
Людмила Хомич:
Благодаря нашему председателю все всегда происходит дружно, четко. Всегда к нам приезжают уборочные транспортные средства. Все жильцы нашего дома дружные. Стараемся помогать.
Александр Синевич:
Я здесь гуляю, у меня собаки, я здесь хожу, дети здесь ходят. И моя дочка в том числе здесь бегает. Когда есть время свободное, стараемся откликнуться.
Владимир Устинович, председатель КОТОС № 59 Советского района Минска:
Я люблю свой город, поэтому для меня выйти и что-то сделать для моей же семьи, для моих близких, для моих соседей ничего не мешает. У меня всегда в подъезде (это хорошая практика) стоит лопата. В любой момент человек может прийти, взять лопату и почистить.
Присоединиться к уборке снега могут все желающие. В районах столицы работают 169 пунктов по выдаче инвентаря. Отметим, по прогнозу синоптиков, 8 и 9 января в Беларуси ожидаются сильные снегопады и усиление ветра, на дорогах возможны заносы.