Неравнодушные минчане помогают коммунальщикам расчищать дороги и дворы

Последствия непогоды ликвидируют в Беларуси. 7 декабря по всей стране очищают дороги и дворы от снега более 3,5 тысячи работников ЖКХ. Также задействовано почти 1200 единиц спецтехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске на помощь коммунальщикам приходят неравнодушные горожане. Объединяют соседей местные КОТОСы. Сделать свой двор чище и комфортнее выходят семьями.

Людмила Хомич:

Благодаря нашему председателю все всегда происходит дружно, четко. Всегда к нам приезжают уборочные транспортные средства. Все жильцы нашего дома дружные. Стараемся помогать.

Александр Синевич:

Я здесь гуляю, у меня собаки, я здесь хожу, дети здесь ходят. И моя дочка в том числе здесь бегает. Когда есть время свободное, стараемся откликнуться.