В каждой работе глубокий смысл – что отличает молодечненскую вытинанку, узнали у эксперта

Особая магия бумажных кружев. Волшебницы, создающие вытинанку сегодня в нашей студии. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Елизавета Червонцева и Людмила Волкович-Борис, преподаватели отделения декоративно-прикладного искусства Молодечненского государственного музыкального колледжа им. М.К. Огинского. Юрий Царев, ведущий:

Молодечненская вытинанка – это целое направление, которое даже выделено подобным образом. Давайте о нем расскажем. Чем молодечненская вытинанка, потому что для Беларуси – это такое достаточно распространенное искусство, отличается от всего остального?

Елизавета Червонцева, преподаватель отделения декоративно-прикладного искусства Молодечненского государственного музыкального колледжа им. М.К. Огинского:

Первое, конечно, что хотелось бы сказать, что молодечненская школа вытинанки – это уже такая отработанная многолетняя методика. Мы не только просто сами как мастера вырезаем, но и учим уже подрастающее поколение этому искусству. Мы уже знаем, как это делать. С каким подходом нужно этот вид преподнести, преподать, чтобы это было достаточно просто, легко и в то же время потом прийти к каким-то уже более сложным вещам. Юрий Царев:

Это понятное дело – школа преподавания. Может быть, есть какие-то элементы орнамента. Может быть, есть что-то такое, что отличает вашу вытинанку от другой вытинанки в Беларуси?

Елизавета Червонцева:

Еще, конечно, наша вытинанка очень такая выразительная. В первую очередь, конечно, в каждой работе это какой-то глубокий смысл. Это не просто какая-то красивая картинка. Это именно идея в первую очередь. Это идея, смысл, который заложен через орнаменты, через какие-то символические изображения. Плюс еще, конечно, и символы орнаментальные какие-то, которые тоже присутствуют в каждой работе. Юрий Царев:

Вытинанка – это в целом очень такое тонкое искусство. Мы к нему тоже все когда-то в школе прикасались, вырезая снежинки на Новый год, наклеивая их на окна. Здесь это действительно все очень красиво. Как появляется рисунок? Как появляется идея? Эскиз, наверное – что лежит в самом начале?