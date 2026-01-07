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В каждой работе глубокий смысл – что отличает молодечненскую вытинанку, узнали у эксперта

07 января 2026 13:01
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Особая магия бумажных кружев. Волшебницы, создающие вытинанку сегодня в нашей студии.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Елизавета Червонцева и Людмила Волкович-Борис, преподаватели отделения декоративно-прикладного искусства Молодечненского государственного музыкального колледжа им. М.К. Огинского.

Юрий Царев, ведущий:
Молодечненская вытинанка – это целое направление, которое даже выделено подобным образом. Давайте о нем расскажем. Чем молодечненская вытинанка, потому что для Беларуси – это такое достаточно распространенное искусство, отличается от всего остального?

В каждой работе глубокий смысл – что отличает молодечненскую вытинанку, узнали у эксперта-2

Елизавета Червонцева, преподаватель отделения декоративно-прикладного искусства Молодечненского государственного музыкального колледжа им. М.К. Огинского:
Первое, конечно, что хотелось бы сказать, что молодечненская школа вытинанки – это уже такая отработанная многолетняя методика. Мы не только просто сами как мастера вырезаем, но и учим уже подрастающее поколение этому искусству. Мы уже знаем, как это делать. С каким подходом нужно этот вид преподнести, преподать, чтобы это было достаточно просто, легко и в то же время потом прийти к каким-то уже более сложным вещам.

Юрий Царев:
Это понятное дело – школа преподавания. Может быть, есть какие-то элементы орнамента. Может быть, есть что-то такое, что отличает вашу вытинанку от другой вытинанки в Беларуси?

В каждой работе глубокий смысл – что отличает молодечненскую вытинанку, узнали у эксперта-4

Елизавета Червонцева:
Еще, конечно, наша вытинанка очень такая выразительная. В первую очередь, конечно, в каждой работе это какой-то глубокий смысл. Это не просто какая-то красивая картинка. Это именно идея в первую очередь. Это идея, смысл, который заложен через орнаменты, через какие-то символические изображения. Плюс еще, конечно, и символы орнаментальные какие-то, которые тоже присутствуют в каждой работе.

Юрий Царев:
Вытинанка – это в целом очень такое тонкое искусство. Мы к нему тоже все когда-то в школе прикасались, вырезая снежинки на Новый год, наклеивая их на окна. Здесь это действительно все очень красиво. Как появляется рисунок? Как появляется идея? Эскиз, наверное – что лежит в самом начале?

В каждой работе глубокий смысл – что отличает молодечненскую вытинанку, узнали у эксперта-6

Людмила Волкович-Борис, преподаватель отделения декоративно-прикладного искусства Молодечненского государственного музыкального колледжа им. М.К. Огинского:
Изначально, конечно, первое – это идея вообще осознать, что хочется сделать, какая тема. Потому что темы у нас очень разнообразные – мы берем наши праздники и мифологию. Самая такая распространенная тема – это дерево жизни, которую, наверное, все мастера, кто занимается вытинанкой, делают. Поэтому изначально, конечно, это от идеи – что мы хотим сделать, какую тему мы хотим делать. Дальше это уже, конечно, разработка эскиза такая достаточно детальная, продуманная. Иногда достаточно такой длительный процесс. Это может вдохновение посетить и можно буквально несколькими линиями наметить, что хочется. Иногда бывает так, что чем глубже и сложнее тема, тем более длительный процесс создания самой композиции. Потому что это как художник – на листе изначально рисунок.

Подробности в видео.

# Юрий Царёв # Елизавета Червонцева # Александр Стасевич # Александра Каштанова # Народное творчество

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