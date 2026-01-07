Лидер партии Vatan Перинчек призвал Турцию создать союз с РФ, Ираном и КНР

По мнению лидера турецкой партии Vatan Догу Перинчека, Анкаре необходимо заключить союз с Москвой, Тегераном и Пекином. Об этом пишет РИА Новости.

Перинчек заявил об этом после атаки Соединенных Штатов на Венесуэлу. Он поясняет, что в случае объединения Турции, России, Ирана и Китая будет создана историческая сила, обладающая потенциалом предотвратить региональную и мировую войны, а также остановить империалистическое влияние США.

Как отметил политик, безопасность Турции во многом зависит от национальных сил и «нерушимого союза государства и народа».

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