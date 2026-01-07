Это песня о чуде, которое ждут все люди на Земле – певица Анастасия Цюхай с премьерой композиции «Рождество»

Анастасия Цюхай, певица:

2025 год был очень трудным годом, потому что я очень много где старалась, как в учебе, так и в вокальной сфере, в танцевальной сфере. Я занимаюсь танцами и вокалом. Я участвовала в разных мероприятиях и показывала себя с разных сторон.

Юрий Царев, ведущий:

Кстати, в 2025 году ты успела поработать с Натальей Тамело. Расскажи об этом сотрудничестве.

Анастасия Цюхай:

Наталья Тамело – заслуженная артистка Республики Беларусь. Она мой педагог. Вместе с ней у нас было очень много проектов. Я это очень ценю. Я ей очень благодарна за этот год. Надеюсь, что наша работа будет продолжаться.

Александр Стасевич:

Чему у нее научилась ты?