Это песня о чуде, которое ждут все люди на Земле – певица Анастасия Цюхай с премьерой композиции «Рождество»

Подарок к Рождеству – премьера песни.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Анастасия Цюхай, певица.
Александр Стасевич, ведущий:
Расскажи, каким был твой 2025 год?
Подарок к Рождеству – премьера песни.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Анастасия Цюхай, певица.
Александр Стасевич, ведущий:
Расскажи, каким был твой 2025 год?
Анастасия Цюхай, певица:
2025 год был очень трудным годом, потому что я очень много где старалась, как в учебе, так и в вокальной сфере, в танцевальной сфере. Я занимаюсь танцами и вокалом. Я участвовала в разных мероприятиях и показывала себя с разных сторон.
Юрий Царев, ведущий:
Кстати, в 2025 году ты успела поработать с Натальей Тамело. Расскажи об этом сотрудничестве.
Анастасия Цюхай:
Наталья Тамело – заслуженная артистка Республики Беларусь. Она мой педагог. Вместе с ней у нас было очень много проектов. Я это очень ценю. Я ей очень благодарна за этот год. Надеюсь, что наша работа будет продолжаться.
Александр Стасевич:
Чему у нее научилась ты?
Анастасия Цюхай:
Мудрости, творчеству. Я научилась у нее разносторонности. Взяла у нее какие-то приемы новые. Много разных проектов, в которых она участвует – я также хочу поучаствовать и опыт взять у нее такой.
Александра Каштанова, ведущая:
Расскажи тогда про новую свою композицию.
Анастасия Цюхай:
Моя композиция называется «Рождество». Автор слов София Манцевич, автор музыки Наталья Тамело. Это песня о волшебстве, о чуде, которое так ждут все люди на Земле. Она приносит удовольствие, счастье.
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