Крупко рассказал, как в Гомельской области налажена шефская помощь АПК

Главной темой обсуждения стала ситуация в регионе в связи с обильными снегопадами и надвигающимся циклоном – работа по обеспечению устойчивого функционирования инфраструктуры, расчистка улиц и транспортных магистралей. Александр Лукашенко интересовался, нужна ли Гомельской области дополнительная поддержка и помощь в решении этих задач.

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома: Осадки выпали в Гомеле, Добруше, Ветке, Рогачеве, Корме. Ближе к региону востока, юго-востока, который находится на территории Гомельской области. На южных регионах меньше выпало осадков, поэтому сконцентрированная работа была здесь.

К работе готовы также специалисты ЖКХ – 169 бригад. Президенту Беларуси также было доложено о реализации поручений по итогам прошлогоднего совещания в Витебске, где обсуждались вопросы работы организаций АПК. Для этого в том числе привлекаются трудовые ресурсы промпредприятий, которые оказывают содействие сельскохозяйственным организациям.

С учетом возможного ухудшения ситуации в регионе предпринимаются меры по привлечению дополнительных сил, включая технику промышленных и сельскохозяйственных предприятий. В ближайшие дни на территории ряда районов Гомельской области будут проведены учебные мероприятия, в ходе которых отработают оперативное устранение потенциально-критических ситуаций.

Иван Крупко:

Мы подошли к поручению главы государства очень серьезно, проанализировав те задачи, которые Президентом поставлены. Сделали мониторинг наших промышленных предприятий и других сфер деятельности, которые могли бы сегодня плечо подставить как шефы для сельскохозяйственных предприятий.

Фактически в ноябре месяце было принято решение облисполкома: закреплены шефы за сельскохозяйственными предприятиями. Мы обозначили виды работ, которые предприятия будут оказывать и трудовыми ресурсами, и техническими ресурсами в процессе оказания шефской помощи сельскохозяйственным предприятиям. Положили это на бумагу и провели большое совещание на уровне уполномоченных, Юрия Викторовича Назарова на базе Чечерского район, где обсудили все направления поквартально, что будет сделано в каждом сельскохозяйственном предприятии.

Более весомые вложения – по периодичности, есть необходимость по времени, но вопрос наведения порядка, вопрос организации технологий – это должно быть мгновенно. Поэтому, начиная уже с декабря месяца, мы раз в две недели подводим на базе некоторых районов, которые определяем: кто-то где-то снизил производство или есть какие-то проблемы, что сделано за этот период, и всеми усилиями шефов и усилием самих предприятий и районов отрабатываем технологические параметры для увеличения, самое главное, производства продукции и хорошего, идеального порядка на территории сельскохозяйственных объектов. Да, это действительно дает свои результаты.

В целом главе государства было доложено, что в 2025-м Гомельская область показала хорошие результаты по основным показателям, все из которых превысили уровень 2024 года.