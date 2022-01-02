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«Схватки начинались, когда со старшим сыночком делали салат». Как появился на свет первый белорус 2022 года?

02 января 2022 16:51
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Новости Беларуси. В 2022-м нас уже стало больше. В первые часы нового года появились на свет 54 маленьких белоруса. В нашем случае на 35 девчонок 19 ребят, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Но опередил всех новоиспеченный житель города Калинковичи. Этот малыш родился буквально через 2 минуты после наступления Нового года и таким образом стал первым белорусом, рожденным в 2022 году.  

«Схватки начинались, когда со старшим сыночком делали салат». Как появился на свет первый белорус 2022 года?-1

Это мальчик. Его зовут Богдан. Мы связались со счастливой мамой Ириной, которая пока находится в роддоме и буквально приходит в себя от такого счастья.  

Ольга Коршун, СТВ:  
Здравствуйте. Ждали такой подарок на Новый год? Когда поняли, что все уже близко?  

«Схватки начинались, когда со старшим сыночком делали салат». Как появился на свет первый белорус 2022 года?-4

Схватки начинались, когда со старшим сыночком делали салат. Он помогал чистить яйца, я нарезала овощи.  

Ольга Коршун:  
Салат хоть успели сделать?  

«Схватки начинались, когда со старшим сыночком делали салат». Как появился на свет первый белорус 2022 года?-7

Да, оливье был готов, и муж с сыночком отвезли меня в роддом.  

Ольга Коршун:  
Теперь Новый год у вас двойной праздник. Вы рады, что все именно так получилось?  

«Схватки начинались, когда со старшим сыночком делали салат». Как появился на свет первый белорус 2022 года?-10

Конечно, мы безумно рады за такой подарок на Новый год. Огромное спасибо всем врачам, акушерам, санитаркам, которые принимали непосредственное участие. Вклад огромный внесли в рождение ребеночка нашего. Спасибо большое всему медперсоналу Калинковичского роддома.  

Мы вас поздравляем и желаем, чтобы Богдан был первый во всем. Так ему велит сама судьба.  

С рождением детей поздравил белорусов и Президент. Подробности рабочей поездки Лукашенко.  

# Дети # общество # Александр Лукашенко # Ольга Коршун # Фотофакт

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