«Схватки начинались, когда со старшим сыночком делали салат». Как появился на свет первый белорус 2022 года?
Новости Беларуси. В 2022-м нас уже стало больше. В первые часы нового года появились на свет 54 маленьких белоруса. В нашем случае на 35 девчонок 19 ребят, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Но опередил всех новоиспеченный житель города Калинковичи. Этот малыш родился буквально через 2 минуты после наступления Нового года и таким образом стал первым белорусом, рожденным в 2022 году.
Это мальчик. Его зовут Богдан. Мы связались со счастливой мамой Ириной, которая пока находится в роддоме и буквально приходит в себя от такого счастья.
Ольга Коршун, СТВ:
Здравствуйте. Ждали такой подарок на Новый год? Когда поняли, что все уже близко?
Схватки начинались, когда со старшим сыночком делали салат. Он помогал чистить яйца, я нарезала овощи.
Ольга Коршун:
Салат хоть успели сделать?
Да, оливье был готов, и муж с сыночком отвезли меня в роддом.
Ольга Коршун:
Теперь Новый год у вас двойной праздник. Вы рады, что все именно так получилось?
Конечно, мы безумно рады за такой подарок на Новый год. Огромное спасибо всем врачам, акушерам, санитаркам, которые принимали непосредственное участие. Вклад огромный внесли в рождение ребеночка нашего. Спасибо большое всему медперсоналу Калинковичского роддома.
Мы вас поздравляем и желаем, чтобы Богдан был первый во всем. Так ему велит сама судьба.
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