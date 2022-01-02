«Схватки начинались, когда со старшим сыночком делали салат». Как появился на свет первый белорус 2022 года?

Новости Беларуси. В 2022-м нас уже стало больше. В первые часы нового года появились на свет 54 маленьких белоруса. В нашем случае на 35 девчонок 19 ребят, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но опередил всех новоиспеченный житель города Калинковичи. Этот малыш родился буквально через 2 минуты после наступления Нового года и таким образом стал первым белорусом, рожденным в 2022 году.

Это мальчик. Его зовут Богдан. Мы связались со счастливой мамой Ириной, которая пока находится в роддоме и буквально приходит в себя от такого счастья. Ольга Коршун, СТВ:

Здравствуйте. Ждали такой подарок на Новый год? Когда поняли, что все уже близко?

Схватки начинались, когда со старшим сыночком делали салат. Он помогал чистить яйца, я нарезала овощи. Ольга Коршун:

Салат хоть успели сделать?

Да, оливье был готов, и муж с сыночком отвезли меня в роддом. Ольга Коршун:

Теперь Новый год у вас двойной праздник. Вы рады, что все именно так получилось?