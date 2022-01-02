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«Люди нравятся, погода». Самые яркие моменты новогодней ночи в Минске

02 января 2022 16:37
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Новости Беларуси. Чего ждут белорусы от водяного Тигра, что загадывали 31 декабря и как встретили этот год?  

Самые яркие моменты новогодней ночи в программе «Неделя» на СТВ.  

«Люди нравятся, погода». Самые яркие моменты новогодней ночи в Минске-1

Люди нравятся, погода нравится.  

С каким настроением белорусы и гости страны отмечали Новый год у Дворца спорта – читайте здесь.  

«Люди нравятся, погода». Самые яркие моменты новогодней ночи в Минске-4

Чтобы наступивший год был еще ярче и красивее, чем ушедший.  

«Люди нравятся, погода». Самые яркие моменты новогодней ночи в Минске-7

Для себя? Внуков, внучек.  

Ирина Дорофеева: «Я желаю лишь одного – нам мира, благоразумия, уверенности и стабильности в завтрашнем дне». Подробности здесь.

# Новый год # общество # Фотофакт

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