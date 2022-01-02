«Люди нравятся, погода». Самые яркие моменты новогодней ночи в Минске

Новости Беларуси. Чего ждут белорусы от водяного Тигра, что загадывали 31 декабря и как встретили этот год?
Самые яркие моменты новогодней ночи в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Чего ждут белорусы от водяного Тигра, что загадывали 31 декабря и как встретили этот год?
Самые яркие моменты новогодней ночи в программе «Неделя» на СТВ.
Люди нравятся, погода нравится.
С каким настроением белорусы и гости страны отмечали Новый год у Дворца спорта – читайте здесь.
Чтобы наступивший год был еще ярче и красивее, чем ушедший.
Для себя? Внуков, внучек.
Ирина Дорофеева: «Я желаю лишь одного – нам мира, благоразумия, уверенности и стабильности в завтрашнем дне». Подробности здесь.