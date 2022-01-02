Насколько активно белорусы обсуждают проект Конституции и какие предложения вносят? Рассказывает директор НЦПИ

Новости Беларуси. На неделе в Беларуси опубликовали текст поправок в Конституцию. Это предварительный вариант. Его вынесли на общественное обсуждение. То есть каждый из нас может предложить свое видение Основного закона страны. Согласитесь, достаточно символично, что текст появился под занавес 2021-го, чтобы начать год с самого важного. Как активно белорусы обсуждают проект Конституции и какие предложения вносят? Мы обсудили эти и другие вопросы с директором Национального центра правовой информации Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

За первый день получили более 200 откликов граждан. Это достаточно высокая активность Ольга Коршун, СТВ:

Андрей Францевич, на неделе на общественное обсуждение был вынесен проект Конституции. Уже есть какие-то предварительные итоги? Как активно за эту неделю белорусы участвовали в общественном обсуждении?

Андрей Мательский, директор Национального центра правовой информации Беларуси:

Есть итоги, и, безусловно, люди участвовали в этой работе активно. Текст проекта размещался на Национальном правовом портале, на портале Президента нашей страны, ведущих республиканских и местных средствах массовой информации. Текст был сделан удобным для восприятия. Ольга Коршун:

Даже, по-моему, в библиотеке можно. Андрей Мательский:

В библиотеках, да, совершенно верно. И учитывая, что сам текст изложен достаточно удобно для восприятия, для восприятия простого человека, не обязательно юриста (все изменения и дополнения выделены цветом), мы уже на первом этапе за первый день получили более 200 откликов граждан: более 200 мнений, более 200 предложений. Это, на наш взгляд, достаточно высокая активность, которая показывает, что люди ждали всенародного обсуждения, люди заинтересованы высказать собственные предложения по этому документу. У нас было более 1 000 предложений граждан. Мы проводим работу по систематизации, по обобщению этих предложений. Больше всего электронных писем. Все-таки видно, что наши люди работают с интернетом.

98% предложений граждан направлены на поддержку вынесенного на рассмотрение проекта Ольга Коршун:

Какие предложения поступают от белорусов? Что они хотят изменить, что, возможно, дополнить или с какими статьями не согласны? Андрей Мательский:

Можно говорить где-то о 98 % предложений граждан, которые направлены на поддержку вынесенного на рассмотрение проекта. При этом люди высказываются, люди высказывают какое-то свое видение по каким-то отдельным позициям. Ведь наша задача – учесть предложения каждого. Ну, например, гражданин написал нам мнение, что не нужно в Конституции закрепление нормы о том, что развивается атомная энергетика, что мы развиваем мирный атом, хотя подавляющее большинство людей пишут, что это хорошо, прекрасно, это развивается наука, развиваются технологии, производство, создаются рабочие места. Два человека нам написали: давайте вернемся к парламентской республике. Но только два. Хотя подавляющее большинство как раз и комментируют подготовленный проект Основного закона, что он обеспечивает сильную Беларусь, он обеспечивает сложившиеся традиции, у нас остается президентская республика. Отмечают, это важно. Но все предложения в обязательном порядке мы учитываем и мнение каждого мы отразим в нашем итоговом документе. Безусловно, можно говорить о повторяющихся темах, о каких-то общих предложениях, которые волнуют наших граждан. Я бы на первом месте отметил нормы, которые связаны с Всебелорусским народным собранием. Вот эта новая глава, которая появилась в проекте Основного закона. Конечно, некоторые предлагают ее исключить. Но в своем большинстве люди задают вопросы: насколько эти положения будут соответствовать принципу разделения властей, а не получится ли, что этот новый орган будет дублировать деятельность парламента.

Многие нам пишут: хорошо, классно, поддерживаем, готовы подписаться под каждым словом Ольга Коршун:

Я эти вопросы поддерживаю, кстати. Андрей Мательский:

И знаете, на самом деле, видно, что люди включаются в диалог, то есть они формируют вопросы. Вопросы совершенно справедливые. Например, люди пишут, что в проекте написано, что Всебелорусское народное собрание будет состоять из должностных лиц, представителей гражданского общества, а где будет баланс, будет ли это компетентное решение? Ведь им дается компетенция Всебелорусского народного собрания достаточно существенная. Очень существенная.

Ольга Коршун:

Часть даже президентских полномочий переходит к ВНС. Андрей Мательский:

Наверное, это понятно, потому что в проекте Конституции сказано о том, что все эти вопросы будут детально отражены в законе. Законе о Всебелорусском народном собрании, который должен быть разработан в течение года после принятия этого Основного закона, но вопросы эти, которые должны быть там, звучат уже сегодня. Ольга Коршун:

В какой форме они поступают? Это развернутые ответы, не знаю, на несколько страниц? Или это коротенькие сообщения, мол, там, я не согласен и у меня есть такой вопрос. Андрей Мательский:

Я скажу, что единой формы нет. Многие нам пишут: хорошо, классно, поддерживаем, Конституция отвечает сегодняшним требованиям, готовы подписаться под каждым словом. Некоторые пишут очень эмоционально, то есть комментируют. Они излагают свое предложение, но при этом еще дают эмоциональную оценку тех или иных положений и норм. Отметил два обращения. Два гражданина написали – не поддерживаю ничего, вот ничего не надо.

«Мы получаем действительно конструктивные, толковые предложения» Ольга Коршун:

Нигилисты такие. Андрей Мательский:

Да. Речь не идет о том, что люди высказываются как-то эмоционально. Нет, мы получаем действительно конструктивные, толковые предложения. Предложения, которые требуют проработки. Например, порядка 5 % граждан нам написали, что норма, которая в Конституции прописана: брак – это союз мужчины и женщины, люди предлагают дополнить словами «по рождению». И тут мы понимаем, что где-то сталкивается система ценностей. С одной стороны, это традиционно христианские ценности, а с другой стороны, уже работает современное гуманистическое восприятие. И люди говорят, ну, если сегодня перемена пола – это достаточно распространенная операция, если человек меняет пол, должен же он жить полноценной жизнью в нашем обществе. И я скажу, что подавляющее большинство пока разделяет именно то положение, которое написано в проекте. Ольга Коршун:

Когда завершится общественное обсуждение потенциальных изменений, которые мы можем внести в Конституцию?