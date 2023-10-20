Штраф с конфискацией. Вот что ждёт охотников за добычу краснокнижных животных
Антропологи выяснили, что древние люди начали охотиться примерно 2 миллиона лет назад в раннем палеолите. Время идет, а люди не меняются – все также ходят на охоту и рыбалку. О том, что это такое – достойный отдых или пустая трата времени, чем руководствуются охотники и как ужиться с заядлым рыбаком, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Бывает такое, что человек по ошибке убил не то животное, например птицу. Что за это будет, какое наказание, может быть уголовная ответственность?
Татьяна Железнова, консультант отдела биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Если вдруг самовольное изъятие произошло, допустим краснокнижного вида, то тут предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа с конфискацией орудия добычи либо без конфискации. Если же других видов, тут, наверное, Александр более детально расскажет.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Александр, расскажите более детально.
Александр Козорез, начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза, охотник:
Да, у нас, к сожалению, есть пробел такой определенный, потому что любое изъятие вида неохотничьего и даже, допустим, охотничьего вида не в тот сезон – это уже нарушение. В зависимости от того, какое животное добыли, это уже будет рассматриваться как административное правонарушение либо уголовное. Поэтому в любом случае данном будет производиться проверка. Соответственно, по результатам проверки уже будет выноситься какое-то решение. Поэтому сейчас в рамках рабочей группы мы рассматриваем возможность оправдать ошибку в отдельных случаях. Потому что действительно бывают такие случаи, когда охотник по объективным причинам не может различить вид и добывает не тот вид, который разрешено добыть. Допустим, очень часто различные виды уток похожи друг на друга, особенно на осеннем пролете. Поэтому сейчас продумывается механизм каким образом, во-первых, чтобы снять эту ответственность за ошибочную добычу. В то же время, чтобы это не вызвало преднамеренную добычу. То есть, чтобы это было – найти такую золотую середину.
Алеся Лакина:
Очень тонко.
Александр Козорез:
Да.
Читайте также:
Не покупать мясо в магазине. Чем привлекательна охота для современного человека?
Сдать экзамен и получить удостоверение. Как в Беларуси стать охотником?
Угрожает жизни и здоровью. Что делать, если в населенный пункт забежало дикое животное?