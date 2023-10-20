Штраф с конфискацией. Вот что ждёт охотников за добычу краснокнижных животных

Антропологи выяснили, что древние люди начали охотиться примерно 2 миллиона лет назад в раннем палеолите. Время идет, а люди не меняются – все также ходят на охоту и рыбалку. О том, что это такое – достойный отдых или пустая трата времени, чем руководствуются охотники и как ужиться с заядлым рыбаком, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Бывает такое, что человек по ошибке убил не то животное, например птицу. Что за это будет, какое наказание, может быть уголовная ответственность?