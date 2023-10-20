Угрожает жизни и здоровью. Что делать, если в населённый пункт забежало дикое животное?

Антропологи выяснили, что древние люди начали охотиться примерно 2 миллиона лет назад в раннем палеолите. Время идет, а люди не меняются – все также ходят на охоту и рыбалку. О том, что это такое – достойный отдых или пустая трата времени, чем руководствуются охотники и как ужиться с заядлым рыбаком, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Совсем недавно, думаю, не только я, но и все видели кадры, там где медведи разгуливают по поселку. Татьяна, у меня вопрос к вам: на них охота запрещена, что делать?