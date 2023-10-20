Угрожает жизни и здоровью. Что делать, если в населённый пункт забежало дикое животное?

Антропологи выяснили, что древние люди начали охотиться примерно 2 миллиона лет назад в раннем палеолите. Время идет, а люди не меняются – все также ходят на охоту и рыбалку. О том, что это такое – достойный отдых или пустая трата времени, чем руководствуются охотники и как ужиться с заядлым рыбаком, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Совсем недавно, думаю, не только я, но и все видели кадры, там где медведи разгуливают по поселку. Татьяна, у меня вопрос к вам: на них охота запрещена, что делать?
Татьяна Железнова, консультант отдела биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Если вдруг такая ситуация случилась, что вам угрожает – жизни и здоровью – какое-то дикое животное, то для решения таких вопросов создана комиссия, в состав которой входят землепользователи, ветеринары и все специалисты. Они выезжают на место, принимают решение относительно этих диких животных, которые мешают жить. Решение может быть разное: об отлове животного – это животное может быть отловлено, перемещено в другое место – либо о добыче. Если, допустим, есть угроза жизни и здоровью граждан, и такое животное никак не получается отвадить от населенного пункта. Такие тоже бывают случаи. Для таких целей существует такая комиссия, она создана при каждом местном исполнительном распорядительном органе. Если вы чувствуете, что какая-то угроза есть, вам что-то угрожает, вы можете позвонить в оперативно-дежурную часть МВД или МЧС, все знают этот телефон. Сообщить ваше место, где вы находитесь, и какая ситуация с вами произошла.
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