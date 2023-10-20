Сдать экзамен и получить удостоверение. Как в Беларуси стать охотником?

Антропологи выяснили, что древние люди начали охотиться примерно 2 миллиона лет назад в раннем палеолите. Время идет, а люди не меняются – все также ходят на охоту и рыбалку. О том, что это такое – достойный отдых или пустая трата времени, чем руководствуются охотники и как ужиться с заядлым рыбаком, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Владимир Козловский, заместитель начальника управления охоты, рыболовства и туризма РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов»:

Вообще у нас есть определенный порядок, в законодательстве предусмотренный. Там оговорено, во-первых, кто может быть охотником и определенный набор документов, который ему необходим для того, чтобы заниматься.

Михаил Свито:

Подробнее, кто может быть охотником?

Владимир Козловский:

В соответствии с правилами охоты охотником у нас могут быть лица с 16 лет, имеющие государственное удостоверение на право охоты. Но тут есть оговорка: охотится оружейным способом можно с 18 лет. Для того чтобы получить основополагающий документ, который разрешает у нас охоту – это организация [УП «Белгосохота» – прим. ред.], она выдает эти удостоверения. Это государственное удостоверение на право охоты. Для этого необходимо пройти определенные курсы, они могут быть как очными, так и заочными, сдать специальный охотничий экзамен и получить это государственное удостоверение. Потом охотник уже решает для себя, каким способом он планирует охотиться. Это может быть безружейный способ охоты, для этого ему достаточно уже этого документа. Если необходимо оружие приобрести для того, чтобы оружейным способом охотится, тогда ему необходимо получить сразу разрешение на приобретения охотничьего оружия. Выдается лицензионно-разрешительной системой МВД. После этого он может приобретать оружие, ставить его на учет и оформлять. Меняется это разрешение на приобретение на разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия. С этими двумя документами он может охотиться в любом охотничьем хозяйстве нашей страны.