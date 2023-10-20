Не покупать мясо в магазине. Чем привлекательна охота для современного человека?

Антропологи выяснили, что древние люди начали охотиться примерно 2 миллиона лет назад в раннем палеолите. Время идет, а люди не меняются – все также ходят на охоту и рыбалку. О том, что это такое – достойный отдых или пустая трата времени, чем руководствуются охотники и как ужиться с заядлым рыбаком, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Человек эволюционировал, и все же почему-то людей тянет брать в руки ружье. Не покупать где-то в магазине то же мясо, а идти на охоту. Маргарита, что вы скажете? Почему, что за желание такое?