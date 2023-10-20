Прямой эфир

Не покупать мясо в магазине. Чем привлекательна охота для современного человека?

20 октября 2023 14:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Антропологи выяснили, что древние люди начали охотиться примерно 2 миллиона лет назад в раннем палеолите. Время идет, а люди не меняются – все также ходят на охоту и рыбалку. О том, что это такое – достойный отдых или пустая трата времени, чем руководствуются охотники и как ужиться с заядлым рыбаком, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Человек эволюционировал, и все же почему-то людей тянет брать в руки ружье. Не покупать где-то в магазине то же мясо, а идти на охоту. Маргарита, что вы скажете? Почему, что за желание такое?

Не покупать мясо в магазине. Чем привлекательна охота для современного человека?-1

Маргарита Юркова, психолог:
Мое мнение: мне кажется, что это своего рода хобби, какой-то интерес. Общение с друзьями, какое-то определенное времяпровождение. Зачастую есть еще в силу моей практики – это такой способ избегания каких-то проблем. Из семьи можно уехать на какое-то время, побыть на природе. Это правда, тема такая достаточно часто встречающаяся.

# Охота и рыболовство # общество # Алеся Лакина # Маргарита Юркова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
21 октября в Беларуси пройдёт акция «Аднавім лясы разам». Как стать участником?
20 октября 2023 14:44

21 октября в Беларуси пройдёт акция «Аднавім лясы разам». Как стать участником?

Лечат и поднимают настроение. В чём ещё польза дельфинотерапии и иппотерапии?
20 октября 2023 14:34

Лечат и поднимают настроение. В чём ещё польза дельфинотерапии и иппотерапии?

В коллекции «Марко» много новинок. Выбираем обувь на каждый сезон
20 октября 2023 14:33

В коллекции «Марко» много новинок. Выбираем обувь на каждый сезон