50 лет за рулём трактора! Чем так удивительна пенсионерка из Лубян?

Новости Беларуси. Трактор как спутник жизни. Пенсионерка из Белыничского района 70-летняя Нина Щетинко не выпускает из рук баранку агротехники уже 50 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Когда-то единственная в округе женщина-тракторист местного колхоза и сегодня продолжает рулить, только уже на своих сотках. Результат таких маневров – богатый урожай и не только. Юлия Мычка расскажет подробнее.

Почти первозданную красоту здешних мест нарушает необычная картина. С горки прямо на нас катится бабушка на элетросамокате. В тихой деревне Лубяны, что почти в 12 километрах от Белыничей, Нина Щетинко – уникальная персона. По асфальту пенсионерка передвигается на зеленом транспорте, а в огороде лихо управляется с железным конем.

Это мой помощник такой, он мне пособник в хозяйстве. Только им живу. За руль трактора Нина Васильевна села в 20 лет. Вслед за мужем, который пошел работать механизатором в местный колхоз. Правда, перед этим ей пришлось год отучиться в профессионально-техническом училище. В группе были и девчонки, но в поле она с ними так и не встретилась. Доверяли Нине перевозки и посевные работы. Для пашни ее трактору не хватало мощи. И если первое время она еще ловила на себе косые взгляды, то постепенно к трактористу в юбке привыкли.

Нина Щетинко, жительница деревни Лубяны:

Все удивлялись. Все. А что мне делать? Пусть удивляются, я свое дело делала и все.

И хоть дресс-кода на работе не было, про платья пришлось забыть. В мужской профессии они оказались не к месту. При этом и в кабине, и на мехдворе трактористка Нина старалась не терять женственности. Нина Щетинко:

Другие вымажутся, как черт. И глаза только одни блестят. А я аккуратно ездила.

Работе в сельском хозяйстве Нина Щетинко отдала 40 лет. Сегодня она обрабатывает только свои сотки. Личный трактор в семье пенсионеров появился три года назад. В подсобном хозяйстве надежнее помощника не найти. Нина Щетинко:

Люблю движение, технику, работать. Еду – и мне как-то веселее. Эмоции такие, адреналина наберусь на 100 %.

Результат работы на лицо. Зеленая полоска – это озимая пшеница на зерно скоту. Черная – пашня для бульбы. Нина Щетинко:

Я свою работу сделала на тракторе за 20 минут, не больше.

На грядках Нины Васильевны теперь уже пусто, все сокровища осени отправились в закрома. В этом году, хвастается хозяйка, картошка – просто загляденье, пять тонн отправили только в погреб, что не поместилось – хранится в мешках, а бураки и вовсе достойны книги рекордов.

Это столовые. Ору, потом побороную, гряды поделаю, окучим окучником. А тогда полить. Про Нину Васильевну дети говорят: неугомонная. Для нее самая мощная зарядка – это земля. Внутреннюю батарейку заряжает по полной. А настоящий релакс – лес. В огороде он вместо забора. Там и клюква, и грибы.