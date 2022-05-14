Штраф до 20 базовых величин и выселение. Какая может быть ответственность за постоянные затопления?

Новости Беларуси. Антисанитария, нарушение правил проживания и задолженность по коммунальным платежам – три основные причины, по которым сегодня могут выселить как из арендной квартиры или общежития, так и из приватизированного жилья. Об этом рассказали в проекте «Решение есть!» на СТВ.

Сергей Шуманский, ведущий:

Но, как показывает практика, такие меры принимаются крайне редко. И в первую очередь потому, что у государства нет стремления превращать нерадивых жильцов еще и в лиц без определенного места жительства. Где искать справедливости и существует ли практическое пособие по усмирению недобросовестных соседей, поговорим с генеральным директором Минского городского жилищного хозяйства Мариной Толстик. Сергей Шуманский:

Исходя из того, что мы увидели, это исключение или случаи регулярны? Вот такого неблагополучного соседства.

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Жилищные отношения между нанимателями и собственниками жилых помещений сегодня регулируются рядом нормативно-правовых актов, в основу которых заложен жилищный кодекс Республики Беларусь. Практическим пособием являются правила пользования жилыми помещениями. К слову, правилами пользования определены права и обязанности как эксплуатирующих организаций, жилищного фонда, так и самих граждан. В правилах определены права и обязанности граждан, в частности по содержанию жилищного фонда, по содержанию в технически исправном состоянии инженерных систем, предоставления доступа для обследования таких систем. А спорные ситуации в правилах решаются в судебном порядке. Хотелось бы отметить, что за нарушения правил пользования сегодня Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа до 20 базовых величин. Как правильно было отмечено в начале программы, антисанитария, задолженность, непредоставление доступа, нарушение правил пользования жилыми помещениями является той причиной, к которой применяется крайняя мера, предусмотренная Жилищным кодексом, а именно выселение. К примеру, в 2021 году такой мерой из государственного жилищного фонда был выселен 21 наниматель. Бытовые залития также отрегламентированы законодательными актами.

Порядок следующий: жилищно-эксплуатационная организация приходит для составления первичных документов: акт залития, дефектный акт, где указываются объемы, виновная сторона, также те мероприятия, которые необходимо выполнить после осуществления бытового залития. В ходе обследования, если организация жилищно-коммунального хозяйства увидела антисанитарию в жилом помещении, то они выполняют и другие мероприятия, в частности, отключение инженерного оборудования до устранения неисправностей, до приведения в технически исправное состояние. Конечно, на практике бывают и другие случаи, когда доступ не предоставляется. И здесь уже применяются другие меры. Как правило, организации жилищно-коммунального хозяйства обращаются за помощью в органы внутренних дел, сотрудникам МЧС, и, конечно, дальнейший путь – это судебный порядок. Длительность пути затягивает рассмотрение обращений и заявлений от граждан. Причины непредоставления доступа в жилые помещения бывают различные. К примеру, перепланировки, антисанитария. Возможно, нарушение правил пользования жилыми помещениями.

Если рассматривать вопрос в глобальном смысле, то он очень актуален для организаций жилищно-коммунального хозяйства, в первую очередь это связано с безопасностью самих граждан. Обследование инженерных систем, обследование систем электро- и газового оборудования должны осуществлять профессионалы. С этим вопросом предоставления доступа недавно нами был поднят вопрос на уровне главы государства, и этот вопрос предоставления доступа был поддержан. Сегодня в рамках имеющегося протокола прорабатывается вопрос об упрощении предоставления доступа организациям, которые предоставляют коммунальные услуги в жилые помещения. Если же вернуться к данному вопросу, то мы как государственное объединение готовы рассмотреть и будем рассматривать обращение нашей заявительницы. Здесь два варианта развития событий: если виновная сторона определена, то будут применены меры административной ответственности. Если же присутствует человеческий фактор, то должны привлекаться и социальные работники для обследования жилых помещений непосредственно соседей. Сергей Шуманский:

Касаемо соседства асоциального и неблагополучного, мы говорим не только про залитие квартиры. Это ведь может обернуться чем-то другим?

Марина Толстик:

Да, как раз слово «безопасность» – это, наверное, то слово, которое говорит многое о себе. Сегодня каждый наниматель и собственник должен думать об этом: технически исправной работе инженерного оборудования, о технически исправной работе газовых систем. Мы можем допустить в квартире различные ситуации, не хотелось бы, чтобы это повлияло на качество жизни людей в многоквартирных домах. Сергей Шуманский:

Составим план действий, как поступать, если произошла ситуация, как с героиней нашего сюжета. Марина Толстик:

Героиня сюжета поступила правильно. Сегодня существует служба 115, куда подаются заявки. Дальше по данным заявлениям выходят организации эксплуатирующие и составляют первичные документы, которые дают возможность дальнейшего развития событий. Если соседи являются неблагополучными и ведут антисанитарный образ жизни, то механизмы на начальном этапе в организациях, которые оказывают жилищно-коммунальные услуги, существуют.

Сергей Шуманский:

Что вы посоветуете ей: делать ремонт или подождать? Марина Толстик:

В этой ситуации мы должны вмешаться и посмотреть, насколько те меры, которые приняла жилищно-коммунальная организация, достаточны, чтобы давать какие-то рекомендации. Сегодня у меня как у руководителя существуют приемы граждан, мы с удовольствием эту ситуацию рассмотрим, свяжемся с заявителем и выедем на место для проведения своего обследования. Сергей Шуманский:

Пару слов о надеждах и прогнозах по поводу разрешения вопроса получения доступа в жилища таких жильцов.