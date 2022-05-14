Штраф до 20 базовых величин и выселение. Какая может быть ответственность за постоянные затопления?
Новости Беларуси. Антисанитария, нарушение правил проживания и задолженность по коммунальным платежам – три основные причины, по которым сегодня могут выселить как из арендной квартиры или общежития, так и из приватизированного жилья. Об этом рассказали в проекте «Решение есть!» на СТВ.
Сергей Шуманский, ведущий:
Но, как показывает практика, такие меры принимаются крайне редко. И в первую очередь потому, что у государства нет стремления превращать нерадивых жильцов еще и в лиц без определенного места жительства.
Где искать справедливости и существует ли практическое пособие по усмирению недобросовестных соседей, поговорим с генеральным директором Минского городского жилищного хозяйства Мариной Толстик.
Сергей Шуманский:
Исходя из того, что мы увидели, это исключение или случаи регулярны? Вот такого неблагополучного соседства.
Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Жилищные отношения между нанимателями и собственниками жилых помещений сегодня регулируются рядом нормативно-правовых актов, в основу которых заложен жилищный кодекс Республики Беларусь. Практическим пособием являются правила пользования жилыми помещениями. К слову, правилами пользования определены права и обязанности как эксплуатирующих организаций, жилищного фонда, так и самих граждан. В правилах определены права и обязанности граждан, в частности по содержанию жилищного фонда, по содержанию в технически исправном состоянии инженерных систем, предоставления доступа для обследования таких систем. А спорные ситуации в правилах решаются в судебном порядке.
Хотелось бы отметить, что за нарушения правил пользования сегодня Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа до 20 базовых величин. Как правильно было отмечено в начале программы, антисанитария, задолженность, непредоставление доступа, нарушение правил пользования жилыми помещениями является той причиной, к которой применяется крайняя мера, предусмотренная Жилищным кодексом, а именно выселение. К примеру, в 2021 году такой мерой из государственного жилищного фонда был выселен 21 наниматель. Бытовые залития также отрегламентированы законодательными актами.
Порядок следующий: жилищно-эксплуатационная организация приходит для составления первичных документов: акт залития, дефектный акт, где указываются объемы, виновная сторона, также те мероприятия, которые необходимо выполнить после осуществления бытового залития. В ходе обследования, если организация жилищно-коммунального хозяйства увидела антисанитарию в жилом помещении, то они выполняют и другие мероприятия, в частности, отключение инженерного оборудования до устранения неисправностей, до приведения в технически исправное состояние.
Конечно, на практике бывают и другие случаи, когда доступ не предоставляется. И здесь уже применяются другие меры. Как правило, организации жилищно-коммунального хозяйства обращаются за помощью в органы внутренних дел, сотрудникам МЧС, и, конечно, дальнейший путь – это судебный порядок. Длительность пути затягивает рассмотрение обращений и заявлений от граждан. Причины непредоставления доступа в жилые помещения бывают различные. К примеру, перепланировки, антисанитария. Возможно, нарушение правил пользования жилыми помещениями.
Если рассматривать вопрос в глобальном смысле, то он очень актуален для организаций жилищно-коммунального хозяйства, в первую очередь это связано с безопасностью самих граждан. Обследование инженерных систем, обследование систем электро- и газового оборудования должны осуществлять профессионалы. С этим вопросом предоставления доступа недавно нами был поднят вопрос на уровне главы государства, и этот вопрос предоставления доступа был поддержан. Сегодня в рамках имеющегося протокола прорабатывается вопрос об упрощении предоставления доступа организациям, которые предоставляют коммунальные услуги в жилые помещения.
Если же вернуться к данному вопросу, то мы как государственное объединение готовы рассмотреть и будем рассматривать обращение нашей заявительницы. Здесь два варианта развития событий: если виновная сторона определена, то будут применены меры административной ответственности. Если же присутствует человеческий фактор, то должны привлекаться и социальные работники для обследования жилых помещений непосредственно соседей.
Сергей Шуманский:
Касаемо соседства асоциального и неблагополучного, мы говорим не только про залитие квартиры. Это ведь может обернуться чем-то другим?
Марина Толстик:
Да, как раз слово «безопасность» – это, наверное, то слово, которое говорит многое о себе. Сегодня каждый наниматель и собственник должен думать об этом: технически исправной работе инженерного оборудования, о технически исправной работе газовых систем. Мы можем допустить в квартире различные ситуации, не хотелось бы, чтобы это повлияло на качество жизни людей в многоквартирных домах.
Сергей Шуманский:
Составим план действий, как поступать, если произошла ситуация, как с героиней нашего сюжета.
Марина Толстик:
Героиня сюжета поступила правильно. Сегодня существует служба 115, куда подаются заявки. Дальше по данным заявлениям выходят организации эксплуатирующие и составляют первичные документы, которые дают возможность дальнейшего развития событий. Если соседи являются неблагополучными и ведут антисанитарный образ жизни, то механизмы на начальном этапе в организациях, которые оказывают жилищно-коммунальные услуги, существуют.
Сергей Шуманский:
Что вы посоветуете ей: делать ремонт или подождать?
Марина Толстик:
В этой ситуации мы должны вмешаться и посмотреть, насколько те меры, которые приняла жилищно-коммунальная организация, достаточны, чтобы давать какие-то рекомендации. Сегодня у меня как у руководителя существуют приемы граждан, мы с удовольствием эту ситуацию рассмотрим, свяжемся с заявителем и выедем на место для проведения своего обследования.
Сергей Шуманский:
Пару слов о надеждах и прогнозах по поводу разрешения вопроса получения доступа в жилища таких жильцов.
Марина Толстик:
Мы рассчитываем, что в этом году до сентября какие-то изменения и проекты нормативно-правовых актов появятся на всеобщее обозрение. Рассчитываем, что в течение года данные документы будут приняты, которые упростят получение доступа организациям, оказывающим жилищно-коммунальные услуги.
Сергей Шуманский:
Соответственно, можно будет исключить какой-то процент подобных случаев. Будем надеяться, что вопрос разрешится и избавит многих жильцов, белорусов, наших соседей от головной боли.
По статистике, чаще всего неблагополучные жильцы именно заливают соседей, так как не следят за исправностью сантехники или просто забывают выключить краны. Также по их вине часто возникают пожары и даже взрывы бытового газа. Так что повод задуматься о том, как обезопасить себя и свой дом от подобных личностей, есть у каждого из нас.
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